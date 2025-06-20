«Me decanto por una pesca libre, sin cotos, y que pueda pescarse todo el año en el río»

Pablo Castro Pinos es todo un referente en la pesca. Un campeón del mundo para el que la vida en el río es cotidiana. También su defensa y el de una actividad como la pesca a la que ha dado mucho y que también le ha dado. Le gusta que lo conozcan como el bombero pescador. Una mezcla de su trabajo y de su pasión.

Su voz cualificada no podía faltar en la mesa redonda organizada por el Diario de León y la Junta de Castilla y León.

Para Castro Pinos, «no hay nada mejor que sentirte orgulloso de tu tierra. Y yo lo estoy de León y de mis amados ríos». En su locución remarcó «la maravilla que tenemos con nuestros ríos».

Aunque no le molesta la presencia masiva de pescadores considera que siempre y cuando «esta se comporte. Los ríos son de todos y la pesca también, pero hay que saber estar».

Con más de una veintena de internacionalidades con España y numerosos podios internacionales Castro Pinos lo tiene claro: «los ríos y la pesca son una fuente turística para León. Tenemos de todo hasta alojamientos para que la gente acuda y disfrute».

Pablo también se refirió a las licencias «En Castilla y León hay cerca de 250.000. Una cifra importante. Pero en lo que no estoy de acuerdo y creo que también buena parte de los pescadores es que sean gratuitas. La gente debe valorar lo que tiene y si es gratis a veces eso no ocurre», puntualiza. Y ahí apuntó a mirar a otros países donde se paga la licencia bien sea por el tiempo que se precise.

En cuanto a la pesca sin muerte o con muerte, Castro Pinos se decanta por la primera. «En mi caso estoy centrado en ella. Entiendo que exista gente a la que le guste la pesca sin muerte. Cada uno tiene su opinión. Lo que no tolero es la gente que incumple la ley. Que la hay».

Todo un campeón del mundo como él también incidió en la necesidad de educar a las nuevas generaciones en la pesca. «No es fácil, pero hay actividades que pueden ayudar como conferencias o talleres en los que los niños y niñas descubran este precioso mundo, que toquen incluso una trucha».

Castro Pinos ve un futuro espectacular en la pesca, en este caso en la provincia de León.

También abogó por la eliminación de los cotos: «Creo que la posibilidad de que se pueda pescar libremente es algo que se debería tener en cuenta», a la vez que elevó una posibilidad que está funcionando en otros países, el poder pescar durante todo el año. «La trucha salvaje que es la que tenemos en nuestros ríos no va a verse afectada. Lo que sí debe estar claro es que se debe vigilar a los desaprensivos para que no incumplan la ley. Si a alguien le gusta la pesca sin muerte está en su derecho y por eso se podría dejar un cupo en los Arec, pero que no haya espabilados que aprovechen para diezmar la población. Se están dando casos y eso no ayuda mucho». Y apostilló: «La pesca es futuro y debemos aprovechar las condiciones de esta tierra con tantos y tan buenos ríos. Para el turismo, el sostenimiento rural,...".