El río Órbigo dio lustre al Nacional

Las aguas del río Órbigo albergaron una nueva entrega del Nacional de salmónidos mosca. Un escenario habitual en las competiciones al más alto nivel que tuvo una suerte desigual para los representantes de Castilla y León y en el caso más cercano de los leoneses. A nivel individual José Carlos Pérez, que competía con la Federación de Madrid (reside en la capital de España por motivos de trabajo), lograba hacerse con la segunda posición solo superado por el asturiano Daniel Muñiz. A las puertas del podio se quedaba el abulense Sergio Heredero mientras que también cerca de las medallas ocupaba una destacada sexta posición el leonés Diego Rancho.

Aitor Fernández rozaba el top-10 con el puesto 11. El bañezano Rubén Santos Becerro, representando a la selección de Extremadura, concluía el campeonato en el puesto 23 y en el 31 lo hacía David Flórez justo por delante de su paisano Luis Alfonso González y del también leonés aunque con licencia de Navarra, Israel Martínez. Justo un puesto por detrás otro pescador de la tierra en este caso enrolado en la selección de Valencia, Ricardo Callejo. Pablo Castro Pinos, el ‘bombero’ pescador cerraba su presencia en el puesto 41 representando a Asturias y Fernando Valdés el 52 con Juan Miguel Barrientos en el 54 acariciando estos dos últimos el top-50 de una representación leonesa que contó con más integrantes aunque ya lejos del cuadro de honor.

Por lo que respecta a la clasificación por selecciones, José Carlos Pérez iba a liderar a la madrileña para colgarse su segunda presea, esta vez de oro. Asturias concluida cuarta con tres integrantes leoneses, el anteriormente citado Pablo Castro Pinos, Francisco Javier Álvafez Tejedor y Miguel Bao mientas que Castilla y León que partía como una de las grandes favoritas por su palmarés y potencial no tuvo la mejor de las fortunas a pesar de intentarlo y con ello se iba a la quinta posición. Juan Carlos Castro Aller, Juan Miguel Barrientos, Aitor Fernández y Víctor José García fueron sus cuatro integrantes que puntuaron.

Y todo en una competición que tuvo como colofón con la gala de clausura y entrega de premios en Santa Marina del Rey. Los 128 participantes, llegados de toda España, elogiaron el excelente estado del río Órbigo y los escenarios deportivos, que se adecúan anualmente para garantizar las mejores condiciones. Durante el campeonato, se capturaron 1.902 truchas de más de 19 centímetros, demostrando la riqueza piscícola del río. La cena de clausura, celebrada en los Salones Victoria, contó con la presencia de Ignacio de la Fuente Cabria, Jefe del Servicio de Caza y Pesca en Castilla y León. El alcalde de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez, aprovechó la ocasión para felicitar a la organización del evento, a cargo de la Federación de Castilla y León.

El río Órbigo continuará siendo escenario de importantes citas, ya que a finales de junio albergará el Autonómico de Veteranos, una competición que reunirá a los mejores mayores de 50 años. Y en el mes de septiembre el Autonómico Absoluto.