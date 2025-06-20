FC Tokyo, Cultural, León Club y Parquesol lideran el Torneo Internacional de Fútbol

Este fin de semana se celebrará en las instalaciones del CHF el Torneo Internacional León 2025 en la categoría de infantil con la participación del FC Tokyo, Cultural Leonesa, CD Parquesol y León Club de Fútbol. Los partidos se celebrarán este sábado en jornada de mañana y tarde, el domingo por la mañana se celebrará la 3ª jornada y por la tarde el partido por el 3ª y 4ª puestos a las 17.00 horas y la final del torneo a las 18.30 horas. El equipo japonés ya disputó un amistoso ante el CD Puente Castro.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, recibió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo al FC Tokyo, equipo japonés que este fin de semana compite en el Torneo Internacional León 2025 de fútbol infantil. El equipo, formado por una plantilla de 18 jugadores de 14 años, forma parte de la cantera de la JLeague, la liga de fútbol profesional de Japón. Durante el encuentro, Canuria dio la bienvenida al club y les deseó una feliz estancia en la capital leonesa, así como suerte en la competición. La misma que extendió al resto de equipos participantes.

Futuras estrellas

El Torneo Internacional León 2025, organizado por León Club de Fútbol con la colaboración del Ayuntamiento de León, se celebrará durante todo el fin de semana y seguro que podrán verse a algunas de las futuras estrellas del fútbol como ya ha ocurrido en ediciones anteriores de la competición leonesa.