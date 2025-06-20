Calafat, la prueba más esperada para Alba Sánchez

Tercera cita del año en el Campeonato de España de Rallycross, que este fin de semana pone rumbo a Cataluña. El Circuito de Calafat pondrá el punto y final a la primera parte del certamen nacional, en el que Alba Sánchez se sitúa cuarta con el Hyundai i20 N5. La piloto del OnlyFans RX Team llega así a uno de sus circuitos preferidos por la relación asfalto/tierra, la cual ha tenido muy en cuenta durante las primeras carreras para gestionar sus neumáticos.

La tierra, y más aún cuando está mojada como en Miranda de Ebro, ha sido uno de los hándicaps más importantes para Alba Sánchez desde que dio el salto al asiento de la izquierda. Una superficie que apenas estará presente este fin de semana en Calafat, tan sólo en la zona sur del circuito y además con un firme muy duro, que favorece el agarre. Es por ello que el trazado tarraconense fue en el que la piloto de Cembranos se encontró más cómoda el año pasado.

Con estas condiciones, Alba Sánchez afronta con optimismo el fin de semana en Cataluña. En la prueba anterior volvió a sacar provecho de las arrancadas y Calafat, con la salida sobre asfalto, le permitirá aprovechar esta ventaja en las clasificaciones y la carrera final. Un fin de semana que su equipo ha tenido en cuenta desde principio de año, optimizando el uso de las gomas durante las dos primeras citas para contar con un juego de neumáticos duros nuevos este fin de semana.

En frente volverá a tener rivales como Sergio Bello, Gorka Eizmendi o Carlos Fernández, con el que mantendría varias luchas en las clasificaciones de Castelo Branco. Además volverá a compartir pista con Roberto Méndez, quien ha estado muy pendiente de sus pasos durante los fines de semana de Burgos y Portugal. Pilotos a los que tendrá que plantar cara si quiere reducir distancias por arriba, ya que sólo cuatro puntos le separan del podio provisional del campeonato.

Alba Sánchez, piloto OnlyFans RX Team:

"Sin darnos cuenta nos hemos plantado en la mitad del campeonato. Este fin de semana tenemos la carrera de Calafat, y aunque es la que más lejos de casa me queda es una de las que más disfruté el año pasado. El trazado me da mucha confianza y la sensación al hacer el salto antes de la joker es increíble".

"En Portugal tuvimos buenas carreras gracias a las salidas, llegué a liderar alguna carrera pero luego el ritmo de mis rivales era muy superior. Aquí quiero aprovechar esa estrategia y ver hasta donde podemos llegar. Aunque también soy consciente de que la primera curva es complicada, es muy cerrada y no hay hueco para todos. Será un punto clave este fin de semana".

"El cuarto puesto es una buena posición. El principal objetivo del fin de semana ser mantenerlo y si podemos escalar alguna posición será genial. Pero también tengo que mantener os pies en la tierra. El siguiente clasificado es Gorka, lleva muchos años detrás de un volante, hasta le he copilotado, y él, Carlos y Sergio están en otro nivel. Si alguno de los tres falla intentaré aprovecharlo".