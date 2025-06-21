El Ademar confirma el fichaje de Aitor Albizu, su primer refuerzo
El lateral izquierdo Aitor Albizu, de 24 años, ha firmado por dos temporadas para convertirse en el primer fichaje de Ademar León para la próxima temporada, con opción a una tercera tal y como adelantó este periódico el pasado 12 de junio. El jugador mide 1,87 metros y procede del Anaitasuna de Pamplona, recién descendido a la División de Honor Plata.
Se caracteriza por su gran polivalencia en la primera línea de juego, puede jugar como lateral derecho, pero también de central.