Lautaro de León: "El ascenso es el premio a todo el sufrimiento"

El autor del gol del ascenso del FC Andorra ante la SD Ponferradina (0-1) que le daba el ascenso a su equipo a Segunda División, Lautaro de León, señaló que el objetivo conseguido «es el premio a todo el sufrimiento durante la temporada». El delantero uruguayo, que calificó de «locura» el retorno a la categoría de plata, reiteró que tenía pleno convencimiento «porque este equipo, siempre dije desde el principio, que no tenía techo».

Por ello, a pesar de errar, en primera instancia, el lanzamiento de la pena máxima cometida sobre él mismo, no tenía dudas en que «lo iba a meter, aunque fuera en el rebote, porque no lo podía fallar", remarcó. Apuesta porque siga el mismo grupo.

¿El regreso de Bolo?

Por otra parte, una de las grandes incógnitas a resolver en los próximos días por parte de la SD Ponferradina será a quién le confía el timón del banquillo. Javi Rey acaba contrato y sus palabras en rueda de prensa sonaron a despedida. Desde hace varios días suena con fuerza la opción de que Jon Pérez Bolo regrese a la entidad berciana. Pronto se sabrá la decisión.