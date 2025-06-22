La Cultural fija para el 21 de julio ampliar capital y presupuesto

La Cultural fija para el 21 de julio en el estadio Reino de León una junta general extraordinaria de accionistas donde se pondrá en marcha una ampliación de capital mediante «compensación de créditos», según afirma el propio club leonés, con la intención de subir el límite salarial para competir en Segunda División y así elevar el presupuesto final.

TRESACO, A PUNTO

El extremo Rafa Tresaco, procedente del Zamora CF, será el primer refuerzo de la Cultural.