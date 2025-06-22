Marc Márquez, Manuel González y Máximo Quiles firman un fin de semana español en Italia

El piloto español de MotoGP Marc Márquez, del Ducati Lenovo Team, cruza la meta en primer lugar en el Circuito de Mugello en Scarperia, centro de Italia. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM) han firmado un fin de semana de neto color español en el Gran Premio de Italia de motociclismo disputado en Mugello.

Los tres pilotos españoles han logrado el que es el cuadragésimo cuarto pleno de victorias españolas y lo hicieron, tanto Márquez como González, con autoridad, mientras que, en el caso de Quiles, se tuvo que dilucidar sobre la misma recta de meta y por apenas 6 milésimas de segundo sobre su compatriota Álvaro Carpe (KTM).

Marc Márquez logró su quinto triunfo de la temporada en Mugello, lo que le hace aún más líder del mundial de la categoría, tras saber esperar el momento propicio y después de una encarnizada lucha con su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) en las vueltas iniciales.

Al contrario de lo que sucedió en otras ocasiones, Bagnaia no pudo defender la tercera posición del podio de los ataques de su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que, a dos vueltas del final, superó al dos veces campeón del mundo de MotoGP.

No falló Marc Márquez en la salida, que supo buscar el sitio bueno en la entrada a la curva de San Donato, pero no pudo evitar que un ansioso 'Pecco' Bagnaia le superase poco después, sabedor el italiano de que dejar a su compañero español por delante era casi una condena a muerte en la pelea por la victoria en casa.

La alegría de 'Pecco' Bagnaia apenas duró una vuelta, pues, en la apurada de frenada al principio de la segunda vuelta, permitió a Marc Márquez recuperar la primera posición, con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) expectante tras ellos.

Ni Marc Márquez ni 'Pecco' Bagnaia cejaron en su empeño, sabedores de la importancia de liderar la carrera en las primeras vueltas, cuando casi todos los pilotos importantes de la categoría habían optado por el compuesto de neumático blando trasero, pero con un Alex Márquez que se metió en su pelea y que permitió vivir momentos espectaculares.

Todo el eje de atención estuvo en la lucha entre Bagnaia y el mayor de los Márquez, pero fue el pequeño de los hermanos, Alex, quien aprovechó su oportunidad en el sexto giro para ponerse al comando de la misma, aunque su hermano no estuvo dispuesto a ceder la victoria a ninguno de los dos y en la curva de San Donato superó a Bagnaia para ponerse tras la estela de su hermano pequeño, al que adelantó algo después.

Marc Márquez se fue marchando poco a poco de su hermano Alex, que tuvo que centrarse en la presión que por detrás ejerció sobre él 'Pecco' Bagnaia, para intentar consolidar su quinta victoria de la temporada, mientras que al italiano le surgió un problema final inesperado con su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que a dos vueltas del final doblegó al dos veces campeón del mundo de MotoGP.

El español Manuel 'Manugas' González (Kalex) sumó su cuarta victoria de la temporada al vencer la prueba de Moto2 para volver a ser líder en solitario del mundial de la categoría.

González venció a pesar de la presión a la que le sometió durante buena parte de la carrera el también español Albert Arenas (Kalex), que acabó en la segunda posición, con Arón Canet (Kalex) tercero.

El triunfo le permite a 'Manugas' González ser líder de la tabla provisional del mundial, después de llegar igualado a 118 puntos, que ahora son 143, con su compatriota Arón Canet (Kalex).

El español Máximo Quiles (KTM) logró su primera victoria en grandes premios al ganar en Moto3, con apenas seis milésimas de segundo de ventaja sobre el también español Álvaro Carpe (KTM) y con el italiano Dennis Foggia (KTM), tercero.

Quiles, pupilo de Marc Márquez, hizo buenas las palabras de éste, que le dijo que Mugello era su oportunidad para lograr la primera victoria de su carrera deportiva y así lo ha hecho, tras afrontar la última vuelta en un grupo de hasta once pilotos que encabezó su compañero de equipo, el italiano Dennis Foggia, al que superó en las últimas curvas del trazado.

Juan Antonio Lladós