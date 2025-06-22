Pasar el duelo y volver a empezar

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Toca pasar el duelo, pero sin dejar pasar mucho tiempo. La decepción del deportivismo fue grande tras la derrota ante el FC Andorra, pero no hay tiempo que perder y llegan ahora las semanas más importantes del año; las que ponen las bases de todo lo que vaya a pasar en la temporada que arranca el 1 de julio.

Además de aspectos relativos a las nuevas equipaciones —que ya están decididas—, fichajes, los carnets de socio o los partidos de pretemporada, evidentemente los dos primeros aspectos son los referidos a quién pilotará la nave blanquiazul la próxima temporada y qué jugadores continuarán y cuáles no.

Las palabras de Javi Rey del pasado sábado sonaron a despedida tras la conclusión del partido. El ourensano termina contrato el lunes de la próxima semana y aunque él quiere seguir, no está claro que desde el club haya la misma idea. Es algo que valorarán en los próximos días. Hay que tener en cuenta que la Deportiva no logró el objetivo, si bien se quedó a un gol del ascenso directo y a otro del ascenso en el play off.

El nombre de Bolo, que lleva sonando desde hace más de dos meses como posible próximo preparador deportivista, gana enteros en caso de que no siga Javi Rey al mando del banquillo.

«YERAY, QUÉDATE»

Acaba la temporada y Yeray debe regresar a su club de origen, el Real Racing Club. Pero con la continuidad de José Alberto en el banquillo, no parece probable que el de Isla vaya a poder continuar en El Sardinero. El pasado verano el jugador dijo que si salía del cuadro santanderino, sólo quería ir a la Deportiva. Dicho y hecho. ¿Qué pasará de cara a la próxima temporada? El jugador va a tener más ‘novias’. Hace unos días el director deportivo de la SD Ponferradina, Sietes, aseguraba en un medio de comunicación cántabro que al club le gustaría contar con el extremo. Sin embargo, el Real Sporting también quiere al futbolista y eso ya son palabras mayores, porque es 2ª División y al no poder subir la Deportiva de categoría, la pelea ya se hace más complicada.

Al acabar el patido del sábado el público cantó «Yeray, quédate» mientras éste se mostraba agradecido mientras lloraba sobre el césped.

SENSACIONES CONTRAPUESTAS

Estaba feliz, pero llevaba la alegría por dentro. Erik Morán jugó en la Deportiva y tras el encuentro se manifestaba en estos términos: «Creo que los dos partidos han sido muy parecidos y hoy hemos tenido la suerte de poder ponernos por delante y aguantar el resultado. Hemos hecho un muy buen partido. Ha sido muy difícil, pero lo hemos logrado. Me duele por los amigos de aquí. Esperaba que no nos tocase la Deportiva por ello, pero es lo que ha pasado. Al principio la Ponferradina empezó muy bien, nos apretó y tuvo sus ocasiones. Aguantamos y luego fuimos superiores. Al final la Deportiva fue para delante, pero pudimos aguantar y nos lo llevamos. Nosotros siempre hemos salido a ganar, a hacer nuestro juego y hoy nos ha salido».