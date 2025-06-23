Mencia Carracedo: «Este es un nuevo reto al que voy a responder al máximo»

Mencia Carracedo Martín es un fruto más de la fábrica del CD Ejido.DL

La futbolista Mencia Carracedo afirma sobre el trabajo de formación del CD Ejido, que coordina Quique Bayón: «Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia este club. Por enseñarme, como dice mi entrenador Álvaro, a vivir y sentir el fútbol y por inculcarme los valores fundamentales del deporte».

A continuación, la jugadora del CD Ejido, asegura: «A mí me gusta tomarme las cosas en serio. Soy una persona exigente conmigo misma y vivo cada entrenamiento como una oportunidad de mejorar mi juego».

«Irse a una cantera de un gran equipo como el Real Valladolid es un nuevo reto. Y sobre todo, muchas gracias al CD Ejido», concluye.