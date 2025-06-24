Raquel Suárez regresa a la élite del arbitraje en el fútbol femenino

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La villafranquina Raquel Suárez González se ha convertido en una de las dos ascendidas a la máxima categoría del balompié femenino, sólo un año después de perder la misma. El hecho de pitar en el play off de ascenso de 1ª RFEF ya era una señal de que era una de las aspirantes a subir y así se constató en las últimas horas, cuando el CTA hizo públicos los ascensos a 1ª División de fútbol masculino y femenino. Por tanto, El Bierzo volverá a tener a dos colegiadas en la élite, en la que sigue Lidia Lombardero.