El Gran Premio de Velocidad de La Bañeza recorre el mundo a través de RTVE

El Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, uno de los eventos más emblemáticos y apasionantes del motociclismo español, ha sido el protagonista de un reportaje documental este miértcoles en La Aventura del Saber de La 2 de TVE y el Canal Internacional de RTVE.

Con una gran acogida por parte de los espectadores y un alcance internacional, el documental ya está disponible también en alta definición en YouTube y en RTVE a la Carta.

Esta producción de RICI Comunicación, gracias al apoyo del Ayuntamiento de La Bañeza, captura la esencia de esta icónica carrera que transforma las calles de la ciudad en un vibrante circuito urbano. A lo largo de más de 14 minutos, el film resalta el impacto cultural y social de un evento que, además de su relevancia en el mundo del motociclismo, es una fiesta colectiva en la que se fusionan deporte, tradición y pasión por las dos ruedas, ya que La Bañeza mantiene intacto el legado de sus carreras y sigue siendo uno de los grandes referentes del motociclismo nacional.

El reportaje documental que los espectadores de La 2 de TVE han disfrutado este miércoles, ofrece un viaje visual e histórico que ha permitido a los televidentes sumergirse en la magia de esta competición única. A través de imágenes aéreas y terrestres e intervenciones de gran interés, se destaca la importancia de la ciudad y sus gentes en la preservación del espíritu de las competiciones históricas.

Además, gracias a la difusión en el Canal Internacional de RTVE, el reportaje tendrá un importante alcance a lo largo del día, llegado a los espectadores de América, Asia y Europa, ofreciendo al mundo una mirada única de uno de los tesoros más singulares del motociclismo, garantizando así su proyección global y una visibilidad sin precedentes para el Gran Premio de La Bañeza, declarado Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

De este modo, el epicentro del motociclismo más emblemático se divulga a gran escala y ese rugido bañezano con más de 70 años de historia, traspasa fronteras.