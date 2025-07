El Bembibre Hockey renueva a Txell Gimeno

Publicado por Javier Pérez Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C ha apostado por la continuidad de su jugadora Txell Gimeno (Barcelona 10/11/2002) para un año más. Txell llegó la pasada campaña desde el Solideo Sant Cugat, terminando la temporada como la jugadora más goleadora del equipo al marcar 17 goles y recibiendo dos tarjetas azules en 26 partidos, acertando en una falta directa de seis intentadas. Con un patinaje muy eléctrico, Txell ya cuenta con un palmarés muy interesante pues ya tiene 1 Campeonato de Cataluña mini femenino, 1 Campeonato de España Fem 16, doble subcampeona de España Fem 16, Campeonato de Cataluña Fem 16 y subcampeona de Cataluña Fem 16, Campeona de Europa sub17 y segunda en la Copa de la Reina con el Cerdanyola. A modo individual, fue la máxima goleadora del Campeonato de Europa sub17 lo que la sitúa como una pieza con gol en los esquemas de Don Carlos Figueroa.

Ha sido una auténtica pesadilla para sus rivales cuando le ha tocado defender, logrando muchos robos y lanzando fulgurantes contraataques. Con una actitud completamente positiva y una implicación total con las Àguilas, Txell no pierde el gusto por la contundencia en su juego y su solvencia ante situaciones contrarias. El comentario de Txell sobre su renovación es claro "el Bembibre H.C. es un proyecto cada vez más estable, que apunta fuerte y con unos objetivos grandes" y elogió las nuevas incorporaciones "me motivan mucho, en concreto la llega de Joana Xicota, ex compañera y gran amiga con la que he compartido muchos campeonatos y finales y que seguramente tendremos más".

También se muestra ambiciosa con el equipo "seremos uno de los equipos revelación de la próxima temporada" y muestra unas ganas enormes de comenzar sus entrenamientos con todo el equipo. Así Txell seguirá luciendo el número 6 en el dorsal de su camiseta otra temporada más.