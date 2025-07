Con 16 futbolistas y dos caras nuevas para comenzar la pretemporada el lunes

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Últimas horas antes de que la Deportiva 2025-2026 eche a andar. El próximo lunes los futbolistas que componen la plantilla se pondrán a las órdenes de Fernando Estévez para empezar los entrenamientos. Y con sólo tres, si no hay sesiones dobladas en los primeros días, afrontará el primer amistoso en Portugal el miércoles.

El plantel mantiene la base de la pasada temporada. De los 12 jugadores que tenían contrato, sólo Álex Costa no continúa. El madrileño salió traspasado al Sevilla FC. Si no hay variaciones durante el mes y medio largo que queda de mercado, que todo puede pasar, los otros 11 vestirán de blanquiazul durante la temporada: Andrés Prieto, David Andújar, Ángel Jiménez, Pablo Barredo, Borja Fernández, Borja Valle, José Luis Cortés, Vicente Esquerdo, Ger Nóvoa, Mario Jorrín y Nacho Castillo. De la lista de 6 jugadores a los que se le ofreció en principio la renovación, sólo Andoni López aceptó la misma. Sin embargo, el club logró volver a hacerse con los servicios de Pau Ferrer, que no sigue en la UD Las Palmas, y de Álex Mula, que no iba a seguir, pero que fue una petición del entrenador. Y los otros dos jugadores que restan hasta 16 son los únicos fichajes realizados hasta el momento: Sergio Benito y Abdoulaye Keita, dos futbolistas de marcado perfil ofensivo.

PRUEBAS MÉDICAS

Los futbolistas de la Deportiva ya están en Ponferrada. Este viernes fue el día destinado a los reconocimientos médicos en Clínica Ponferrada.