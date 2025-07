El Atlético Astorga cierra su capítulo de refuerzos con Daniel Rodríguez

Daniel llega al club procedente del Plus Ultra.AT. ASTORGA

El Atlético Astorga ya tiene su plantilla cerrada para la temporada 2025-26. José Luis Lago, entrenador del club maragato, contará con 22 jugadores para afrontar una Liga en la que el club se estrena como la Segunda Federación y en la que el principal reto pasa por la permanencia.

Con 13 jugadores que continúan del pasado ejercicio y nueve bajas, el capítulo de fichajes se cerraba ayer jueves con la novena incorporación, el defensa David Rodríguez Magro.

Procedente del Plus Ultra con el que disputó la pasada temporada la Liga en el grupo XIII de la Tercera Federación murciana con el que no pudo mantener la categoría a pesar d su buen hacer. Daniel Rodríguez sumaba 18 encuentros con el Plus Ultra de los que en 16 ejercía como titular (1.433 minutos) con un gol como bagaje ofensivo en su casillero.

Con la llegada de Daniel Rodríguez el Atlético Astorga cierra su apartado de incorporaciones para una temporada de estreno en la Segunda Federación que empezará a preparar el 31 de julio cuando la plantilla está llamada a incorporarse para los entrenamientos y partidos de pretemporada.

Junto al delantero y último fichaje del plantel maragato Daniel Rodríguez (Plus Ultra), la nómina de refuerzos del Atlético Astorga para el ejercicio 2025-2026 la conforman ya de manera definitiva el portero Martín Cascajo (Arandina), los defensas Pedro Augusto (SD Logroñés) y Selles (Palencia Cristo Atlético), el mediocentro Iván Barajas «Canito» (Júpiter Leonés) y los delanteros Cervero (Almazán), Adri Álvarez (Júpiter Leonés) y Mario Sánchez (Arandina).