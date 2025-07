Silvano ya piensa en el ascenso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto, volverá a pelear, superadas ya sus bodas de plata al frente del equipo de su tierra por el que sería su quinto ascenso a la Segunda División, categoría en la que precisamente se estrenó hace casi dos décadas, dentro de su con su mandato iniciado en 2000. «El objetivo siempre tiene que ser el de intentar estar en una categoría superior», afirma en entrevista concedida a efe el mandatario berciano que no pudo culminar hace menos de un mes en El Toralín un nuevo retorno a la categoría de plata que ya acariciaba porque contaba, no solo con el escenario a favor, sino que incluso el empate les favorecía en caso de prórroga. «Es indiscutible que fue una decepción, pero en conjunto el sabor de boca de la temporada fue bueno». A pesar de la resignación que le da su larga andadura a través de un club al que ha llevado a las cotas más brillantes en sus 103 años de historia —es el más longevo de Castilla y León-, Fernández Nieto ya se muestra «muy ilusionado» en el nuevo reto que se presenta en la tercera temporada consecutiva en la que se estrenó, la igualada Primera RFEF. «Es una categoría tremendamente dura, no se parece en absoluto a lo que era la Segunda B, sino que es más parecida a la Segunda División, porque ya se están pagando auténticas barbaridades y cada año que no se asciende es deficitario», reconoce.

La salida del entrenador orensano Javier Rey, después de remontar el vuelo a lo largo de la temporada en la que pasó por momentos delicados y quedarse a un paso del ascenso, hacía suponer que pudiera encabezar un nuevo proyecto, pero este declinó la oferta de renovación blanquiazul. «No es cierto que se le hiciera una oferta a la baja, no se llegaron a hablar de cantidades sino que se le planteó la renovación, él pidió unos días para pensarlo y al final decidió rechazar el ofrecimiento», aclara el presidente. De inmediato se activó el plan b con el granadino Fernando Estévez, un técnico que, reconoce Fernández Nieto, que le «ilusiona porque es un gran entrenador, como lo ha demostrado, un hombre de fútbol, humilde, sensato y que construye sus equipos desde atrás y que es el tipo de técnicos que gustan para la Ponferradina», sostiene.

La dirección deportiva le presentó los mimbres de que ya disponía en su plantilla con los jugadores con contrato en vigor, de los que tan solo el delantero Álex Costa optó por buscar una salida negociada. «Tengo que reconocer que me dolió mucho cómo se produjo su marcha y te da mucho que pensar porque no era justo después de cómo nos habíamos comportado siempre con él y no sentó bien que en poco más de una semana se comprometiera con el equipo que nos había eliminado, pero así es el fútbol y así hay que entenderlo», concluye.

Athletic Club 1, Ponferradina 0

Un gol de Oihan Sancet (1-0) en la primera parte dio la victoria al Athletic Club frente a la Ponferradina, en el segundo amistoso de pretemporada del equipo berciano disputado en el campo de Urritxe para celebrar el centenario del Amorebieta.