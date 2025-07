Muchos kilómetros de ríos para disfrutar

Menos agua en los ríos pero con unas condiciones más que aceptables, en muchos casos notables, para la práctica de la pesca. Con las lluvias casi olvidadas de finales del invierno y una parte importante de la primavera, la situación mayo ha ido mejorando de manera notoria para presentar un panorama actual y al menos para las próximas semanas más que ventajoso de cara a aquellos que disfrutan una jornada sí y otra también con la caña y el sedal, bien sea en la modalidad de muerte o la de sin muerte.

Ríos de montaña o regulados por embalse. En todos o en su mayoría los pescadores pueden disfrutar de lo lindo. Más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras así lo posibilitan.

Casi tres meses más por delante para sumar jornadas positivas La temporada de pesca transcurre estas semanas de una manera más bien tranquila y muy favorable para los pescadores. Tanto para los leoneses como para los muchos que cada vez más disfrutan de los más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras existentes en la provincia leonesa.



Muchos ríos y con muy buenas posibilidades en este periodo estival. Los de montaña que ya han aparcado su fase algo juguetona y algo rebelde de las primeras semanas de la temporada allá por finales de marzo, abril e incluso algo de mayo. TY los regulados por embalse que salvo algunos en los que los caudales siguen transitando altos, ofrecen también incontables posibilidades para disfrutar con la caña y el sedal.



Quedan por delante algo menos de tres meses para que el 15 de octubre la temporada baje el telón y se puede decir que tras un comienzo irregular a causa de la climatología con lluvias persistentes y frío, con la entrada de mayo y en especial junio el panorama se ha tornado casi en su totalidad en el idóneo para refrendar esos pronósticos que apuntaban a otra campaña destacada.



Por delante quedan aún semanas para seguir disfrutando de una pesca que tiene, como no podía ser de otra manera, a la trucha como la gran protagonista.



Y a miles de pescadores disfrutando en los ríos leoneses, de norte a sur y de este a oeste.

En el caso de los ríos de montaña los caudales bajan cada vez menos elevados. Es algo habitual dada la climatología y la época del año en la que nos encontramos. A pesar de ello ofrecen unas posibilidades destacadas. Bernesga, Torío, Eria o Curueño son bastante pescables. Y de un gran atractivo paisajístico. Para la pesca a mosca en este tramo del verano en el que como es habitual los horarios más favorables (sol y calor mandan) son los del atardecer, el denominado sereno.

Si en los ríos no regulados el panorama es más que atractivo (incluso con la posibilidad de extenderse al 15 de octubre a diferencia de años pasados en los que la temporada para los de montaña, salvo excepciones, se cerraba el 31 de julio), lo mismo ocurre en los regulados por embalse. En este caso con algo más de caudal y abiertos a todo tipo de pescadores, los más experimentados y también aquellos con menos práctica. En estos segundos hay que destacar algunos que sin duda alguna se convierten en los más demandados, algo que ya ocurría en los años precedentes. Entre ellos un Órbigo con un caudal bastante apreciable. El excedente de agua y la demanda de riego marcan el paso. También el Esla. O en el Bierzo un Sil que cada año sorprende más, para mejor, y que cada vez cuenta con más adeptos pescadores en sus aguas. El Porma también es otro río con buena presencia aunque con variantes cambios de caudal. Todo para una temporada de pesca con buen trayecto presente y que, si aparecen las lluvias, puede incluso mejorar en cuanto a sus caudales. No obstante se puede decir que a menos de tres meses para que la temporada baje el telón el balance provisional no puede ser otro que el positivo.

Y todo apunta a que lo será en líneas generales hasta el final de la temporada de pesca.