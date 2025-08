Felipe Llamazares sale del Racing de Santander

Felipe Llamazares no continuará en el Racing de Santander. El que fuera director general del conjunto cántabro sale de la entidad por decisión personal de Manolo Higuera y Sebastián Ceria, los máximos accionistas del club, tal y como adelanta el Diario AS. Solo dos años después de recalar allí tras su salida de la Cultural y Deportiva Leonesa, el exárbitro no entra en los planes para esta 2025-2026.

Llamazares llegó para sustituir a Víctor Alonso tras el desembarco de Sebman Sports International en el club verdiblanco. Con la Cultural fue artífice de la llegada de Aspire y vivió un ascenso a Segunda en 2017. Se desconocen las razones reales por las que el Racing ha decidido prescindir de sus servicios, aunque el Diario As apunta a la situación personal del leonés.