Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz, nominados al Balón de Oro

Tres jugadores españoles aspiran a heredar el trono de Rodri Hernández en el Balón de Oro. Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz figuran entre los 30 nominados al galardón que concede cada año la revista France Football, el más prestigioso del fútbol mundial.

El joven extremo azulgrana es uno de los grandes aspirantes, junto al atacante del PSG Ousmane Dembélé. Con menos opciones parten los también culés Raphinha y Lewandowski, así como los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham, que sitúan en un total de siete los representantes de la Liga, los mismos que la Premier. El PSG de Luis Enrique, campeón de Europa, se lleva la palma con hasta nueve nominados. Le siguen de lejos el Barça, con cuatro, y el Liverpool.

En categoría femenina la lista de aspirantes españolas se eleva hasta las seis, con la doble Balón de Oro Aitana Bonmatí, su predecesora al frente del galardón Alexia Putellas, así como Mariona Caldentey, campeona de la Champions con el Arsenal, Patri Guijarro, Claudia Pina y Esther González.