La Bañeza calienta motores para un Gran Premio que reunirá a 80.000 aficionados

La Bañeza ya calienta motores para su Gran Premio de Velocidad. En el mítico trazado urbano esta mítica prueba sumará su 64ª entrega en u fin de semana intenso que reunirá a más de 8.000 aficionados.

En la jornada de este viernes, la primera del Gran Premio, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitaba el escenario donde se desarrollará la carrera y también el espacio destinado desde hace casi dos décadas a la 'hermana' pequeña del Gran Premio, la Feria del Motor.

“Vengo a respaldar al alcalde, al mundo de la moto, que pone su foco en La Bañeza este fin de semana. Estamos hablando de dos eventos importantísimos, primero el Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, que es un clásico ya con 64 ediciones, y que es una carrera muy especializada, de los pocos circuitos urbanos que quedan en Europa y con una fama nacional e internacional”, dijo el consejero, quien recordó que mañana sábado se disputarán los entrenamientos y el domingo las carreras en las tres categorías: Clásicas 2 y 4 Tiempos, Moto3/125GP y Eurotwins. Esta cita es Fiesta de Interés Turístico Regional y está organizada por el Moto Club Bañezano.