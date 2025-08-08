Cuatro categorías para un Gran Premio de Velocidad de La Bañeza con 147 historias

El Gran Premio de La Bañeza elevará el domingo a otra nómina de pilotos como integrantes de un cuadro de honor espectacular. Allí entre campeones del mundo y leyendas del motociclismo aparecerán más nombres. Los de los elegidos. Aquellos que como apuntaba Ángel Nieto, el 12+1 vez campeón universal, que son capaces de fajarse en el escenario más exigente para acometer gestas posteriores en otros trazados. Eso sí, muy pocos como el de La Bañeza.

El Gran Premio suma este sábado una nueva dosis de emoción en una jornada que desde los primeros a los últimos rayos de sol la emoción está asegurada. También el espectáculo sobre dos ruedas de una carrera que contará con pilotos ya veteranos y también con aquellos que se estrenan y quieren demostrar que son capaces de brillar y subirse a un podio reservado para los mejores.

Y entre ellos un Sergio Fuertes que aspira a hacerse con la docena de entorchados. El pasado año el piloto valenciano había logrado poner incluso más tierra de por medio respecto a otra leyenda de la carrera bañezana, ‘Barrina’ Oltra. No podrá estar uno de los protagonistas de los últimos años, Alejandro Martínez Mas, en un día (10 de agosto) en el que se recordará a su hermano Bernat, ganador hace 25 años en el mismo trazado urbano y que fallecía hace diez en Laguna Seca en una competición. Eso sí, apunta a volver en próximas ediciones.

Sí lo harán otros números unos para un Gran Premio que mantiene sus cuatro categorías, las más veteranas Clásicas de 2 y 4 Tiempos así como la de Moto3/GP 125 y la más joven en el programa, la Eurotwins.

Sergio (Fuertes Team) buscará su nuevo hito a los mandos de una Montesa en una carrera en la que no se lo van a poner fácil los Jorge Cabanes (Bultaco), Manuel Figueiredo (Montesa) por citas algunos nombres en una parrilla que integran 54 protagonistas.

Respecto a las otras categorías, también con un elevado atractivo, en la de Clásicas 4 Tiempos la nómina de pilotos se va a los 31 destacando los Bruno Heres, Adrián Hermida, Hugo Lacunza, Julio y Juan José Buiturón o Carlos Hernández sin olvidarse de pilotos leoneses, siempre dispuestos no solo a bregar con el resto de rivales, también a superarlos. Y no es la primera ni será la última en conseguirlo. En la categoría reina de Moto3/GP125 intentarán ser protagonistas 24 pilotos. No estará Alejandro Martínez Mas. Pero sí Miguel Ángel Fernández, Ángel Outerelo, Fran de la Dueña, Marco Díaz, Aitor Cremades, Alejandro Escudero o Jorge Belloso.

En la más joven, la de EuroTwins, la cifra se eleva a las 38 con pilotos de la talla de Carlos González, Jaime Díaz, Ricardo Figueroa, Juan Vicente Rubio, José María Espiniella, David García, Alberto Pertejo, Marek Stibor, Jorge Luis Quirós o Adrián Hermida.