Líderes con muchos galones

Los líderes lo son por algo. Y así lo demostraron con sus triunfos sen el corro de la Liga de Verano celebrado en Villar de Mazarife.

En la categoría de ligeros mandaron los mejores clasificados en la general y se las iban a ver en la final Florian Yugueros y Sergio López. Este último tendría que remontar el combate, pero finalmente saldría campeón del corro.

Por lo que respecta a los medios regresaba David Flecha que vencía en su semifinal a Francisco González. Adrián García en la otra semifinal se lo ponía complicado a David Riaño, pero este último se iba a llevar la mejor parte del corro en Villar de Mazarife.

En la final David Riaño llevó la iniciativa de los ataques y Flecha, más a la contra, disputaron una magnífica final donde David Riaño lograba frenar su mala racha y llevarse los diez puntos en juego del ganador.

En semipesados hubo baja asistencia de luchadores y el primer combate iba a deparar al primer frente al segundo de la clasificación donde Adrián Rodríguez lograba vencer para más tarde llevarse el corro y sumar la máxima distancia en la general.

En la categoría de pesados Pedro Alvarado vencía a Víctor Hernández en la primera de las semifinales. La otra la iban a disputar los hermanos Quiñones llegando a la final Jesús que no podría con Pedro que completaba el pleno de líderes en el corro.

La Liga de Verano de Lucha Leonesa afronta este domingo una nueva entrega, la última de la semana, en la localidad de Valdepiélago a las 18.00 horas para afrontar la próxima semana el maratón de corros.