Pedro Alvarado pone orden

El corro de Valdepiélago en la categoría masculina tuvo como vencedores a Carlos Mondelo, David Riaño, Adrián Rodríguez y Pedro Alvarado.

En ligeros, Alejandro Franco y Carlos Mondelo fueron los que que más ofrecieron en el corro y accedieron a la final, donde a Carlos Mondelo no se le pudo frenar y se llevó la victoria.

En la categoría de medios, David Flecha remontó en la semifinal a falta de tres segundos y se vio las caras con David Riaño, que rápido y fácil se coronó campeón por dos a cero en esta jornada de brillante lucha leonesa.

En semipesados, el combate que todo el público esperó se dio en la final, donde Adríán venció a Rodrigo Fuentes.

En la categoría de pesados, el primer finalista fue Jesús Quiñones, quien venía de tirar a Caberín en la fase previa. Pedro Alvarado fue su rival en el útimo combate de la tarde tras imponerse a Víctor Javier por una pasividad acumulada. Esta decisión no le pareció justa y los árbitros le mostraron la tarjerta roja por seguir las faltas de respeto. Más tarde, Pedro Alvarado tuvo que alzar la voz contra unos aficionados para exigir respeto para los luchadores, pues estaban empañando la final que acabaría llevándose el propio Pedro Alvarado ante Jesús Quiñones, que no se puede decir que no lo intentó. A partir de este miércoles, corros en Vegaquemada, Liegos, Prioro, Boñar y Riaño.