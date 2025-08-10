La judokas acompañan a Priscila en Valdepiélago

Publicado por Álvaro Quñones Valdepiélago Creado: Actualizado:

El corro de Valdepiélago femenino acabó con las victorias de Priscila Martínez, Estrella López y María Cabas, en una tarde en la que las féminas dieron lo máximo por llevarse en triunfo para su casillero.

En ligeros, Isabel Justel resolvió la primera semifinal a su favor pero no pudo en la final con Priscila Martínez, de nuevo en su peso.

La categoría de medios, la cita con más aspirantes, dio una final entre Estrella López, que repitió triunfo en su segundo corro, y Beatriz Riaño, que sigue buscando su propio récord.

En pesados, la juvenil Paola Sánchez confirmó su buena temporada y se metió en la gran final, donde esperaba María Cabas, que aprovechó la ausencia de la líder Édili y se llevó los diez puntos de este corro de Valdepiélago.

Hay que destacar que la luchadora Betriz Riaño se encuentra a una sola victoria de convertirse en la fémina con más corros de lucha leonesa femenina ganados.