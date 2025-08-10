Sergio Fuertes firma otra gesta en el GP de La Bañeza

Sergio Fuertes sumó su triunfo número 12 en el Gran Premio de La Bañeza ante más de 80.000 aficionados que presenciaron las carreras.ÁNGELOPEZ

Doce coronas de laurel dorado... y las que quedan. Sergio Fuertes no tiene límites. Y menos en un Gran Premio como el de La Bañeza en el que el piloto valenciano sigue haciendo historia. Domingo de gloria para él. Con más de 80.000 espectadores de excepción y en un día de homenajes y gestas, Sergio, el más fuerte como apunta su apellido, convirtió su idilio con el trazado urbano en otra demostración de calidad.

En un triunfo en un Gran Premio que superó a sus predecesores y que se convirtió en un éxito, el de una ciudad, 'de la moto', que se elevó un año más como capital mundial de un deporte que en La Bañeza sigue manteniendo esa esencia que transmitieron todos aquellos que desde el año 1952 cuando se disputó la primera carrera han formado y forman parte de esta bella pasión motera.

La segunda de las carreras de Gran Premio era esperada con interés. La opción de que Sergio Fuertes lograra su victoria número 12 era latente. Esta vez piloto de Montesa solo había elegido una categoría (a veces ha corrido en dos). La que le viene como anillo al dedo, la de Clásicas 2 Tiempos.

En los entrenamientos ya había dejado clara su apuesta máxima. Pero tenía que demostrarlo en la carrera. Y ahí no dejaba lugar a las dudas. Con el 16 en su carenado se situaba en cabeza marcando la pauta desde el primer giro. A su estela Juan Carlos Espi que con su Bultaco aguantó los dos primeros pasos por meta. Por detrás José Antonio Bocija y Miguel Cortijo que por entonces batallaban por el tercer peldaño del cuadro de honor.

Hasta que en la tercera vuelta Sergio ponía la directa. Su 1:16.912 lo llevaba a ampliar la renta que se situaba poco más tarde en los cinco segundos. Todo apuntaba a otra puesta en escena magistral. Y emocionante. No tanto por un triunfo que giro a giro allanaba el valenciano. Más bien por la batalla por el resto de integrantes del podio, los que iban a acompañarle en la ceremonia de entrega de trofeos.

Espi también saboreaba la segunda posición y en esa batalla por la tercera el damnificado iba a ser José Antonio Bocija que se iba al suelo cuando mantenía un intenso mano a mano con Miguel Cortijo.

Bandera roja para evitar males mayores (chapa y pintura para Bocija con rasguños y un fuerte golpe pero nada preocupante). Y ahí se acababa la emoción. Con Sergio Fuertes celebrando un nuevo hito (está ya con tres triunfos de ventaja sobre otra leyenda, Javier 'Barrina' Oltra). Ante una afición entregada, que daba incluso más calor que el existente a nivel climatológico que ya era notorio. Sergio era el más 'Fuerte' por delante de Juan Carlos Espi y Miguel Cortijo.

Por detrás y hasta completar el top-10 Ángel Outerelo que se quedaba a poco más de diez segundos del podio, David Posada con su Ossa, las Bultaco de Jorge Cabanes y Raúl de Haros, Jovino Galvañ con una Ossa, la Montesa de Josep Blau y la Bultaco a los mandos del leonés José Antonio Lorenzana que esta vez era mejor que su hermano Pablo.