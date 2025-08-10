Uno que se estrena, el otro repite

Miguel Ángel Fernández ya tiene en sus vitrinas el trofeo dorado. El de ganador en el Gran Premio de La Bañeza. El año pasado se quedaba a las puertas en la categoría reina de Moto3/GP125 tras un brillante Alejandro Martínez Mas. Uno más tarde se sacaba la espina alcanzando el peldaño más alto del podio. No podía hacerlo frente a Alejandro (ausente aunque seguro que volverá en próximas ediciones). Pero sí frente al resto de rivales con los que tuvo que lidiar sobre el asfalto.

Y no podía ser de otra manera que desde la primera a la última vuelta. O lo que es lo mismo, en las 15 programadas para cerrar la matinal del domingo.

El sábado había avisado de que con un ritmo de 1:10 pocos podían hacerle sombra.

Tal vez Marco Díaz, que con el mismo motor Honda, batalló durante los primeros compases para no perder sus opciones de saborear la dosis más relevante de gloria. Junto a Miguel Ángel y otro habitual en los puestos destacados de la carrera, Aitor Cremades, fueron los únicos en bajar de 1:11. Y eso les bastó `para poner tierra de por medio respecto a sus rivales.

Y en el caso de Miguel Ángel Fernández para, con un ritmo de paso más continuado, alcanzar la victoria. Su margen de casi cuatro segundos le bastó para hacerse un hueco entre los elegidos a inscribir su nombre con letras de oro en el GP.

Por detrás Díaz, también con un margen de tres segundos, levantaba el trofeo de plata mientras que Cremades se hacía co el bronce.

En cuanto a la categoría de GP125 Ángel Outerelo sumaba su cuarta victoria tras las logradas en 2019, 2022 y 2024. Precisamente la primera de ellas la saboreaba sucediendo en el cuadro de honor al actual presidente del Moto Club Bañezano, Sergio Vidales, que vencía en el año 2018. Y si en Moto3 la ventaja del ganador no llegaba a los cuatro segundos, en esta categoría que comparte carrera con ella, la de GP125, Outerelo se iba a los 23 segundos de margen respecto a Alejandro escudero que por un suspiro superaba en la recta de meta a Álvaro Cordero.