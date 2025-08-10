Maialen Chourraut, de la plata a la victoria

Maialen Chourraut cambió la plata del sábado por el oro del domingo en la segunda jornada de un Nacional que hizo escala en el canal de Alejico-Sabero y en el que la triple medallista olímpica lograba resarcirse de su segunda posición en la prueba de Slalom por la de campeona de Kayak Cross

Maialen sale de las aguas del Esla con dos preseas, una de cada color, y demostrando que tiene cuerda para rato a pesar de que el sábado su compañera en el Atlético San Sebastián, Leire Goñi, la sorprendía firmando mejor tiempo que ella.

Eso sí, un día más tarde y en otra modalidad que se le da a las mil maravillas a Maialen, la de Kayak Cross, esta no daba opción al resto de palistas que como ella pujaban por el puesto más alto del podio, para hacerse poseedora de la medalla de oro. Junto a Chourraut se llevaban los trofeos de plata y bronce respectivamente, Olatz Arregui (Atlético San Sebastián) y Ainara Azanza (Santiagotarrak).

Si los pronósticos se cumplían en gran medida en la prueba femenina, en la masculina no fue tanto, con alguna sorpresa entre los llamados a dominar el cuadro de honor.

El medallista olímpico Pau Etxaniz, Manu Ochoa y David Llorente, que perseguía el doblete, así como el también olímpico Miquel Travé que decidió no salir en los cuartos de final eran los llamados a batallar en el canal de Alejico-Sabero por la victoria.

Y ninguno de ellos iba a salirse con la suya porque Aritz Fernández (Club Atlético San Sebastián), se aprovechaba de la carambola por las penalizaciones de sus rivales más poderosos y también pupilos al frente del combinado español, para llevarse un inesperado oro por delante de Cándido Acuña (Tea de Mondáriz) y Aitor Iriondo (Santiagotarrak). En las categorías júnior Jan Vicente (Cadí) no tuvo rival en Didac Foz (Pallars) y Nil Checa (Cadí) que le acompañaron en el podio, mientras que en féminas Ainhoa Segura (San Sebastián), logró la victoria por delante de Jana Belmonte (Pallars) y Julia Sala (Mig Segre).

El campeonato disputado en las modalidades de Slalon y Kayak Cross con 288 salidas.