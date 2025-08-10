Ojanguren y Verónica Robla triunfan en Sena de Luna

Juan Ojanguren y Verónica Robla se apuntaron el triunfo en la Carrera Popular Ayuntamiento de Luna. Ambos partían como favoritos a luchar por los puestos de honor y así lo demostraron desde la misma salida.

En el caso de Ojanguren imponiendo un ritmo que poco a poco le fue permitiendo eliminar a rivales y alcanzar una renta más que notable para presentarse en solitario en la línea de meta con un crono de 25:49 y casi dos minutos de ventaja respecto a su más inmediato perseguidor, Juan José García, mientras que el tercer peldaño del podio lo iba a ocupar otro habitual en la parte alta de las clasificaciones, Gustavo Silván. A las puertas del los trofeos se quedaban Wadie Hamimouch y Roberto Gavela.

El top-10 lo completaron Borja González<, Aloy Martínez, Roberto Alonso, Fernando García y Antonio Nogales.

Por lo que respecta a la categoría femenina Verónica Robla aparecía como uno de los dorsales a seguir. Y eso fue lo que tuvieron que hacer sus rivales para intentar darle caza. Algo que no fue posible.

Verónica se hacía con el triunfo al cruzar en solitario la línea de meta con un tiempo de 31:39. A algo más de dos minutos lo hacía la segunda clasificada, Marina Guerra, mientras que la tercera posición en el podio la ocupaba Alba Holguin que hasta el final tuvo que luchar con Marta García a la que aventajaba en apenas un segundo para hacerse con el bronce en la carrera de Sena de Luna.

Además de la cuarta posición de Marta hay que destacar la quinta de Olga Rubio para completar el top-5 entre la destacada nómina de participantes en la categoría femenina.