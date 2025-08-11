El Plantío se blinda para el derbi Burgos CF-Cultural al ser declarado de alto riesgo

Los partidos entre la Cultural y el Burgos CF se han caracterizado por la excesiva rivalidad entre las dos aficiones, con incidencias desagradables.DL

El duelo autonómico de este viernes entre el Burgos CF y la Cultural en El Plantío con el que arranca la Liga en Segunda División ha sido declarado de alto riesgo. El derbi se disputará a partir de las 19.30 horas.

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte han determinado declarar de alto riesgo este partido de fútbol con el que comienza el campeonato de Liga en Segunda División.

La policía refuerza las medidas de seguridad y ya tiene un plan de actuación para el partido de este viernes entre el Burgos CF y la Cultural, a partir de las 19.30 horas en El Plantío, con el que arranca la Liga en Segunda División. Ya está preparado un dispositivo con más medidas de seguridad para el derbi autonómico. Los enfrentamientos desde hace tiempo entre grupos radicales de ambos clubes provoca esta medida, con el único propósito de evitar que se reproduzcan los graves incidentes acaecidos en pasadas temporadas.

El Cuerpo de Policía ya ha planificado su modelo de actuación para que el partido transcurra por los cauces de la normalidad que debe primar en un espectáculo deportivo, tanto dentro del estadio como antes del encuentro en los alrededores del campo de fútbol. La policía de las dos provincias ha decidido estar en permanente contacto con la finalidad de conocer los movimientos que tienen previstos los aficionados más radicales de ambos equipos, con el firme propósito de evitar posibles lances violentos que supongan más de un disgusto, como ya ha acontecido en otros encuentros disputados entre los dos equipos tanto en tierras leonesas como burgalesas.

Estas medidas de prevención para evitar conflictos violentos entre los seguidores más agresivos ya se tomaron en otras temporadas. El 27 de noviembre de 2016, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional de León procedieron a la identificación de varios aficionados del Burgos Club de Fútbol por protagonizar un incidente en una cafetería de la plaza de la Inmaculada. Además, ese mismo día se registraron incidentes similares en establecimientos de la zona del Barrio Húmedo.

Tampoco se han olvidado los graves incidentes registrados cuando los grupos ultras de ambos clubes protagonizaron en noviembre de 2005 unos gravísimos altercados en León, que concluyeron con varios heridos y detenidos. En el recuerdo quedan cinco heridos por arma blanca, además de numerosos destrozos. En aquella ocasión la policía identificó a 26 radicales, 15 de León y 11 de Burgos, de Resaca Castellana.

Entradas ya a la venta

La Cultural y Deportiva Leonesa pone a la venta desde este lunes las entradas para el partido que disputará el viernes 15 de agosto a las 19.30 horas contra el Burgos CF en El Plantío, en la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

Un total de 702 entradas de fondo al precio único de 30 euros, que se pondrán a la venta en la Tienda Oficial desde este lunes a las 13.00 horas y hasta el miércoles a las 14.00 horas.

Actualmente, el horario de la Tienda Oficial es de 10.00 a 14.30 y de 15.00 a 17.00 horas. El pago se realizará en efectivo.

Siguiendo el protocolo de venta de entradas establecido para la temporada 2025-2026, la venta será preferente para abonados el lunes y el martes. Cada persona podrá adquirir un máximo de 4 entradas, presentando 4 abonos (una entrada por abono) de manera física o una fotografía/copia de los mismos. No será necesario que los titulares estén presentes, siempre que se aporte dicha documentación.

En caso de no agotarse, el miércoles se abrirá la venta a todo el público. Las entradas serán nominativas, por lo que será necesario nombre, apellidos, DNI y correo electrónico de cada persona, elaborándose un listado de compradores, el cual será remitido al club local, que enviará las entradas al correo electrónico indicado.

LaLiga HyperMotion 2025/2026 de Segunda División comienza esta semana y enfrentará al Burgos CF y a la Cultural este viernes a las 19.30 horas en El Plantío en un partido que, no solo es el primer derbi castellano y leonés de la temporada, sino que también es el partido inaugural de la categoría de plata del fútbol español.

Precio de las entradas para el Burgos CF:

Tribuna y lateral:

· Tribuna/lateral adulto (+19 años): 30€

· Tribuna/lateral juvenil (15-19 años): 20€

· Tribuna/lateral infantil (4-14 años): 15€

Fondos:

· Fondos adulto (+19 años): 25€

· Fondos juvenil (15-19 años): 15€

· Fondos infantil (4-14 años): 10€

Las entradas serán nominativas y podrán adquirirse de forma presencial desde hoy en las BCF Tiendas del estadio y de la C/ Laín Calvo 42. No se activará la venta online ni la venta en taquillas al tratarse de un partido declarado de alto riesgo. Tampoco se podrán vender entradas el propio día del partido.

Horario de la BCF Tienda de El Plantío:

- Lunes a viernes: 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h

- Sábado: 10.00 a 14.00h

Horario de la BCF Tienda de la C/ Laín Calvo 42:

- Lunes: 17.30h a 20.30h

- Martes a sábado: 10.00h a 14.00h y de 17.30h a 20.30h

La Federación de Peñas Culturalistas organiza desplazamiento a Burgos para presenciar el partido Burgos CF-Cultural de este viernes a las 19.30 horas en El Plantío. La salida hacia Burgos está prevista para el viernes 15 de agosto a las 11.30 horas de la Puerta 0 del estadio Reino de León, con vuelta inmediata después del encuentro.

El precio del viaje (no incluye entrada) es de 14 euros (peñistas) y 17 euros (no peñistas). Las inscripciones, desde este lunes a las 17.00 horas hasta el jueves 14 de agosto en la Cafetería Duna (pago en metálico).