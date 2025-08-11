Jaume Masiá: «El GP de La Bañeza es la esencia del motociclismo y no descarto correrlo algún día"
JAUME MASIÁ VARGAS. Piloto. Campeón del mundo de Moto3. Sabe lo que es ser el primero. Lo fue en el Mundial de Moto3. Tras dar el salto a Moto2 y Supersport, su objetivo es correr en Superbikes y ser protagonista. El pasado fin de semana lo fue en el GP de La Bañeza donde ejerció de invitado de honor
Jaume Masiá Vargas (Algemesí, 2000) puede presumir de haber sido campeón del mundo de motociclismo. También de dar nombre a una curva en el circuito Ricardo Tormo. También de ser presente y futuro de este deporte y protagonista de sus éxitos a nivel internacional.
Con 24 años (cumplirá uno más en octubre), también vivió en primera persona el desastre de la dana en Valencia. Por suerte no estaba aquel día, ya que competía en Malasia. Pero buena parte de sus recuerdos se perdieron con el agua. No los que viven en la memoria de los aficionados que tuvieron la oportunidad de conocerlo e incluso hacerse una foto y recibir un autógrafo en La Bañeza. Allí, como uno más, acudió como invitado de honor por El Capricho para presenciar en directo un Gran Premio del que quedó maravillado.
E incluso dejó entreabierta la posibilidad de ser uno de sus participantes en un futuro. Eszo sí, su mirada actual pasa por brillar en el Mundial de Supersport en el que en su primer año ya ha ganado una carrera y ha subido al podio en otras cuatro más. Un campeón como él se adapta a cualquier circuito y rivales.
—Un piloto como tú acostumbrado a circuitos mundialistas, ¿cómo ves el ambiente que se vive en un Gran Premio con historia como el de La Bañeza?
—La verdad que es la primera vez que vengo aquí y me he sorprendido con la cantidad de gente que hay, sobre todo de aficionados al motociclismo urbano. La Bañeza no tiene nada que envidiar a otros circuitos.
—¿Te has planteado alguna vez subirte a una moto y correr en un trazado urbano como el de La Bañeza?
—Al final es bastante peligroso. Hay que ser muy valiente, pero sí que es verdad que me gustaría algún día poder hacer una carrera para ver qué se siente y, por qué no, pasármelo bien.
—¿Podría ser en La Bañeza?
—Sin duda. Es un circuito que me gusta. Y además con la afición que se da cita en cada Gran Premio.
—Con el paso de los años los circuitos urbanos han ido desapareciendo. Quedan muy pocos y menos carreras como las del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza.
—Creo que hay esta carrera y otra en Játiva. Son muy importantes para lo que es la zona autóctona. Al final esto es cultura y tradición. Y no se puede perder a pesar de que los tiempos han cambiado. Pero que La Bañeza siga manteniendo sus carreras es algo que hay que valorar y agradecérselo.
—Más de 80.000 aficionados se dan cita en la edición 64 de la carrera bañezana. Aficionados que apoyan a todos los pilotos. Y que te han reconocido y mostrado todo su cariño.
—Al final son gente y aficionados que aman lo que yo amo y que sienten lo mismo que yo. Eso es muy bonito. Que empaticen contigo y te reconozcan. El mundo del motociclismo es muy agradecido y siempre está dispuesto a mostrar todo su apoyo a los pilotos. POr eso nos sentimos tan bien como en La Bañeza donde he podido comprobar la pasión con la que disfrutan de esta carrera.
—Hablamos de presente y futuro. El tuyo está en Supersport en la actualidad. Pero, ¿apunta a otros horizontes?
—Ahora mismo estamos metidos en el campeonato mundial de Supersport. Centramos en lo que podemos hacer. Pero nuestro objetivo para el año que viene es poder dar el salto a Superbikes. Si no, el poder hacer un buen trato con la fábrica que nos garantice esas carreras pendientes y poder estar algo más tranquilos.
—¿Se puede decir que el panorama va por el buen camino y que se acerca a los objetivos que te has fijado?
—Estamos en conversaciones con bastantes equipos que eso es lo bueno y lo importante. Mi mánager está buscándolo muy bien y estamos a la expectativa de todo.
—El objetivo, como apuntas, es poder correr en Superbikes, una categoría en la que los españoles en los últimos años están siendo muy protagonistas, desde Checa en su día a Bautista en la actualidad, por decir algunos nombres. Y a buen seguro habrá que apuntar el tuyo.
—En el mundo de las motos no hay campeonato en el que no está, y además lo haga bien, un español. Yo espero también cumplir con lo que espera de mí. Pero lo primero es poder llegar a Superbikes. Hay que ir paso a paso. Y sobre todo disfrutar encima de una moto. Y lo estoy haciendo. También en La Bañeza donde me lo estoy pasando muy bien.