Reestructuración de la Academia y las 702 entradas para El Plantío vuelan

La Cultural presenta la reestructuración en la dirección de la Academia Culturalista tras el regreso de Alfonso Tranche, asumiendo de nuevo el cargo de dirección de cantera, una vez que el Real Sporting de Gijón decidió prescindir de sus servicios junto a Óscar Garro y Pedro Menéndez, como publico este periódico en su edición del pasado 11 de junio.

Además, el organigrama se completa con Roberto Vicente García como coordinador de cantera, con Víctor Matos como responsable de metodología y con Pablo Rodríguez como responsable de trabajo individual.

Por otra parte, la Cultural puso a la venta desde este lunes las entradas para el partido contra el Burgos CF en El Plantío de la primera jornada de LaLiga Hypermotion, a partir de las 21.30 horas. Un total de 702 entradas de fondo al precio único de 30 euros volaban desde primera hora de la mañana. Además, La Federación de Peñas Culturalistas organiza desplazamiento, con salida para el viernes a las 13.00 horas de la Puerta 0 del Reino.