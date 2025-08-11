ATLETISMO. Campeonato de España Sub-16
Gael González vuela en el nacional de 3.000 metros lisos en Gijón
Gael González, del Club de Atletismo Newrunners de Villaquilambre, logró un meritorio sexto puesto en el Campeonato de España Sub-16 al aire libre en Gijón, en 3.000 metros lisos. Con una marca de 8:54, González se quedó a tan solo tres segundos del histórico récord leonés que ostenta el reconocido fondista Sergio Sánchez.
Es el broche de oro a una temporada excepcional: título autonómico en trail running de la RFEA y el campeonato de CyL de Cross Escolar, junto a una brillante actuación en el Campeonato de España de Carreras por Montaña, donde fue quinto.