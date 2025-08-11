Gael González vuela en el nacional de 3.000 metros lisos en Gijón

Publicado por Antonio Arcilla León Creado: Actualizado:

Gael González, del Club de Atletismo Newrunners de Villaquilambre, logró un meritorio sexto puesto en el Campeonato de España Sub-16 al aire libre en Gijón, en 3.000 metros lisos. Con una marca de 8:54, González se quedó a tan solo tres segundos del histórico récord leonés que ostenta el reconocido fondista Sergio Sánchez.

Es el broche de oro a una temporada excepcional: título autonómico en trail running de la RFEA y el campeonato de CyL de Cross Escolar, junto a una brillante actuación en el Campeonato de España de Carreras por Montaña, donde fue quinto.