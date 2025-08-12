La Xamascada reúne a dos generaciones leonesas de los hermanos Blanco en el corazón de Laciana

Publicado por Redactor de Deportes DL León Creado: Actualizado:

Del 13 al 15 de agosto, el asfalto del Valle de Laciana volverá a vibrar con la adrenalina del alpino en línea. La novena edición de La Xamascada reunirá a cerca de 200 patinadores de más de una decena de países, en una cita que este año acoge además los Campeonatos de Europa de la especialidad. Un escaparate internacional que consolida a Villablino como referente de este deporte de velocidad, destreza y técnica.

En la edición 2025, entre los muchos nombres propios, brilla una historia con profundo arraigo leonés: la de dos generaciones de Hermanos Blanco. En el lado veterano, los lacianiegos Chema y Héctor Blanco Méndez, que crecieron patinando entre las montañas del Valle de Laciana; en el relevo, las pequeñas promesas Pili y Chema Blanco Cebada, de 8 y 10 años, que heredan no solo el apellido y habilidad en los patines, sino también el amor por sus raíces. Este año, los cuatro debutan en la competición, con el Sani Sport Roller Line, llevando en cada descenso no solo los colores de su equipo, sino también el orgullo de representar a la tierra que les vio nacer y crecer.

El mayor de la familia, Chema Blanco, recordado en el valle por su etapa como ciclista, en la que fuera campeón provincial y de España, regresa a la competición en la tierra que le vio nacer para enfundarse el casco y compartir pista con sus hijos y su hermano. Para él, esta cita tiene un significado especial: “Es un orgullo poder volver a Laciana a competir y lucir el nombre de mi valle, pero sobre todo vivir esta experiencia junto a mi familia en un evento de este nivel”.

Su vínculo con su tierra va más allá del deporte. Con apenas 18 años fue concejal de deportes en Villablino y ahora defiende la importancia de aprovechar el entorno para impulsar el turismo sostenible, la gastronomía y el deporte de base: “Ver al Valle de Laciana convertido en el centro de Europa en un evento deportivo, es algo que me llena de orgullo. El Valle de Laciana es un tesoro por descubrir. Tenemos la oportunidad de aprovechar un entorno inigualable. Leitariegos es ya un referente y campeonatos como este nos sitúan en el mapa, todo suma y debemos aprovecharlo al máximo”.

Los más pequeños de la saga forman parte de esa cantera imprescindible, y llegan con el impulso de sus recientes éxitos. Pili, cuarta el pasado fin de semana en Béjar en su debut, en el Campeonato nacional en la modalidad gigante; y su hermano Chema, campeón de esquí de Castilla y León en Leitariegos, ya es doble bronce en gigante y slalom en los recientes campeonatos de España de alpino en línea. En la Xamascada, competirán contra rivales de toda Europa, sintiendo el calor de correr en casa, junto a sus referentes más cercanos: su padre y su tío.

Un evento que rinde tributo a las raíces

Organizada por el Club Deportivo Leitariegos, La Xamascada es mucho más que una competición: es un homenaje a la cultura y tradiciones de la comarca. Su nombre proviene del patsuezo, lengua local, donde la “xamasca” es la vara con la que se guía el ganado. El golpe de esa vara, el “xamascazo”, recuerda al sonido de los corredores al golpear los palos que marcan las puertas en los descensos de alpino en línea.

La prueba, que desde 2015 convierte a Villablino en capital internacional de la disciplina, reunirá este año a competidores en las modalidades de Gigante —velocidad pura y trazados largos—, Slalom —técnica y agilidad— y Paralelo, donde dos rivales descienden simultáneamente por recorridos idénticos, ofreciendo un espectáculo visual único.

La celebración de los Campeonatos de Europa completos supone, según la organización, un reconocimiento de World Skate y la Real Federación Española de Patinaje a la labor de Villablino en la promoción del alpino en línea.

Con el Valle de Laciana —Reserva de la Biosfera por la UNESCO— como telón de fondo, La Xamascada 2025 promete tres días de velocidad, emoción y orgullo local, donde el deporte se funde con las raíces y la familia.