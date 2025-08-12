«La ambición es algo innegociable"

Eugene Frimpong apuesta fuerte por la Deportiva. El mediocentro ghanés lo dejó claro en su presentación oficial como integrante del club blanquiazul. Ya ha disfrutado de minutos, pero ayer fue la puesta de largo con sus primeras declaraciones en las que derrochó ambición y también compromiso personal con el proyecto ponferradino. «Soy mediocentro y me gusta ir a ganar los duelos, pero también incorporarme al ataque y contribuir en la parte ofensiva. Para mí lo importante es sumar y aportar lo que pueda al equipo».

Sexto examen para un equipo hasta ahora reñido con el gol La Deportiva se presenta este miércoles (20.00 horas, El Toralín) ante un CD Lugo, rival en las aspiraciones de ascenso en el grupo 1 de Primera RFEF y ante el que los bercianos pondrán a prueba su sequía goleadora hasta ahora en la pretemporada.



En los cinco compromisos anteriores del conjunto berciano en la preparación no lograron ver portería y, especialmente en el último, en Cubillos ante el Valladolid B, la preocupación sobre la falta de puntería se hizo más notoria al verse superados (0-2) por un equipo de Segunda RFEF.

El técnico blanquiazul Fernando Estévez, que se estrena también ante su afición en el banquillo local, es consciente que la capacidad de mejora tiene que pasar, necesariamente, por los actuales integrantes del plantel deportivista, ya que tan solo quedarían dos últimos retoques en su plantilla para la LIga 2025-2026, un defensa central y un extremo, este con ficha sub-23.

Esa confianza propia también la hace extensiva a sus compañeros, entre los que apuntó a los delanteros a pesar de la falta de gol en los partidos disputados hasta ahora en pretemporada. «No nos preocupa nada. Lo que se ve en los entrenamientos es que los goles van a llegar. Confío en nuestros delanteros. Tarde o temprano marcaremos».

Y sobre su llegada a la SD Ponferradina aseguró que siempre lo tuvo claro: «La Deportiva siempre confió en mí. Estoy muy feliz de estar aquí. No me costó en absoluto unirme a su proyecto. La ambición que hay aquí es innegociable y es un gran sitio para seguir creciendo», precisó el jugador, que espera ser relevante en el reto del club por el ascenso a Segunda División

DOS SANTOS, CUESTIÓN DE DÍAS

En la puesta de largo de Frimpong el club ponferradino, por mediación Jesús Fernández, confirmaba el acuerdo con el extremo brasileño de 19 años Lian Dos Santos procedente del Gremio, aunque su incorporación al equipo podría dilatarse algunos días con el fin de solucionar asuntos pendientes con su visado y las condiciones contractuales.

"Falta solucionar el papeleo que podría resolverse para que estuviera en una o dos semanas, pero el acuerdo está cerrado", confirmó Jesús Fernández que analizaba a Dos Santos como un jugador «con capacidad para «desbordar en banda en el uno contra uno y abrir partidos atascados». El acuerdo apunta hacia las tres temporadas.