La Cultural se encomienda a la Virgen del Camino

Plantilla, cuerpo técnico y directiva de la Cultural se encomiendan a la Virgen del Camino en busca de recibir el amparo y la protección de la patrona de León de cara a la temporada 2025-2026. La entidad leonesa no falló a su visita anual a la Basílica de la Virgen del Camino. Toda la familia culturalista se unió para cumplir, una vez más, con la ofrenda floral a la Virgen del Camino, encargada de resguardar la travesía del club leonés por la tan anhelada Segunda División. | A.F.R.