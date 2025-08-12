El campo de fútbol de Boñar lleva el nombre de Abel Díez

El futbolista Abel Díez Tejerina (Boñar, 1953), que falleció a los 72 años de edad el pasado mes de abril, recibirá un homenaje póstumo en Boñar este domingo 17 de agosto, organizado por el Ayuntamiento de Boñar, con el bautizo del campo de fútbol municipal de Boñar con el nombre del bravo futbolista que perteneció al Júpiter Leonés, filial de la Cultural. Además, Abel dejó una huella imborrable en la historia del Sporting de Gijón.

El estreno del campo Abel Díez se producirá con el partido entre la Peña Culturalista de Boñar y la Peña Sporting de Gijón de Boñar, a las 18.45 horas en El Soto.