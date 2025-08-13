La Cultural piensa en Burgos

La Cultural estrenará este viernes —21,30 horas— su vuelta a la Segunda División disputando el duelo autonómico ante el Burgos CF, en la primera visita al estadio El Plantío con duelo en Segunda División entre ambos equipos.

El actual conjunto burgalesista, nacido a mediados de los 80 tres diferentes refundaciones, nunca se había enfrentado hasta ahora a la Cultural en la categoría de plata, aunque si en la extinta Segunda División B y en Tercera División.

Precisamente, en la categoría de bronce es en la que en más ocasiones se han medido ambos equipos hasta que en la campaña 2020-21 el Burgos lograra el ascenso al fútbol profesional que han recuperado esta temporada los culturalistas tras un paso efímero hace siete años sin que entonces coincidieran en Segunda División.

El último precedente en encuentro oficial se saldó con victoria blanquinegra del equipo entonces dirigido por Julián Calero que remontó el tanto en propia meta de Elguezabal con los goles de Jon García y el leonés Claudio Medina, después de que en el estadio Reino de León hubiera tablas (1-1) con Undabarrena adelantando al Burgos y empatando Hector Hernández al transformar una pena máxima.

Los duelos posteriores siempre se produjeron en pretemporada con victoria burgalesista 1-0 en 2023 con tanto de Ander Martín y mismo resultado, pero a la inversa, la pasada campaña con el gol de Manu Justo para la Cultural.

Desde el último precedente, ya en la actual pretemporada, tan solo han transcurrido dos semanas con el empate sin goles (0-0) en El Plantío entre Burgos y Cultural.

Matia Barzic y Yayo

El central del Elche Matia Barzic y el mediocentro del Real Oviedo Yayo son dos futbolistas que interesan a la Cultural para reforzar su plantel. Las negociaciones continúan produciéndose.