El palista leonés Guillermo Fidalgo quiere el doblete en aguas bravas

El doble campeón de España de descenso en aguas bravas —en las modalidades clásica y esprint—, Guillermo Fidalgo, buscará este fin de semana en el Canal Sabero-Alejico revalidar el doblete antes de enfilar su preparación para el Campeonato del Mundo, que se disputará en la modalidad de esprint dentro de poco más de un mes en la República Checa. El palista leonés quiere redondear la temporada nacional con dos nuevos oros. «Llegó bien tras la preparación centrada en la velocidad, más que en el fondo», señala.