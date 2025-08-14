León arranca con las garras afiladas

La Cultural inicia una nueva era en Segunda División de la mano de Llona en el banquillo leonés, con el claro objetivo de la permanencia. La ilusión desborda a un culturalismo que acompaña al equipo en un millar de aficionados en la grada del estadio El Plantío. Burgos CF y Cultural arrancan la temporada de LaLiga Hypermotion este viernes, a partir de las 21.30 horas, con un duelo autonómico inédito hasta ahora en Segunda División, categoría a la que vuelven los del Reino de León después de siete años y con los burgaleses buscando dar un paso adelante en sus aspiraciones de ascenso.

El renovado equipo de Luis Miguel Ramis espera a un rival que tendrá muchísima ilusión por hacer un buen primer partido, en sacar los tres puntos, que su entrenador vea qué es lo que trabaja en el día a día. Es lo que espera Ramis en la apertura del campeonato de Liga en la categoría de plata del fútbol español.

El último precedente oficial entre ambos equipos se remonta a la temporada 2020-2021, con empate 1-1 en el Reino de León y victoria castellana por 2-1 en El Plantío, aunque hace tan solo dos semanas se encontraron en el mismo escenario de este viernes, en partido de preparación, sin que se moviera el marcador (0-0).

Ramis ha destacado durante los entrenamientos de la presente semana su idea de quedarse con la posesión del balón y crear juego raseando el balón. Eso es en lo que se ha esforzado el conjunto blanquinegro en trabajar, sin que haya bajas en los locales, salvo la de su útima incorporación, el delantero burgalés Mario González, recién llegado y que tendrá que ponerse en dinámica del grupo en los próximos días y Mollejo que cumple ocho meses de lesión y se reincorporará paulatinamente al equipo, con un trabajo que muy pronto le hará estar a un buen nivel.

La Cultural Leonesa llega con toda la plantilla, de que dispone en la actualidad, aunque con jugadores que se han perdido una gran parte de la pretemporada, como el defensa estrella en estos momentos Eneko Satrústegui o el centrocampista Sergi Maestre, bajas que a las se unieron las del lateral Víctor García y el delantero Manu Justo en el último compromiso en Lugo.

El técnico Raúl Llona incluirá en la convocatoria a su último fichaje, el centrocampista ofensivo Luis Chacón, uno de los héroes del ascenso a Segunda Dívisión y que vuelve al equipo tras una nueva cesión por parte del RC Deportivo. Barzic y Yayo son los próximos refuerzos.