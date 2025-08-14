«Seguro que la Cultural nos va a exigir mucho"

«El amistoso que jugamos contra la Cultural nos va a servir para afrontar este partido, pero no va a ser el mismo rival al que nos enfrentamos ni el mismo tipo de partido. La competición es diferente y, en esta categoría, cualquier equipo tiene posibilidades y un nivel muy alto. Tenemos que darlo todo porque va a ser un partido de máxima exigencia», manifiesta el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis.

«Tenemos ganas de que empiece la competición. Hemos trabajado muy bien y muy duro y tenemos mucha ilusión por que llegue ya el partido de mañana», señala.

«El poder trabajar desde el principio con el equipo y no como hicimos la temporada pasada, que cogimos las riendas a la mitad, evidentemente ayuda a asentar conceptos y a estar mucho más preparados», matiza Ramis.

«Intentaré recuperar al Mario González que tuve en Tenerife y que sé que puede darnos un alto rendimiento. Es un delantero con colmillo y es cuestión de tiempo y preparación que acabe sacándolo. Por supuesto que necesita de un proceso de readaptación al ritmo de competición. Le conozco bien. Es un jugador muy trabajador y perseverante y sé que va a conseguir rendir a su mejor nivel», afirma.

«Tenemos una plantilla muy equilibrada, con muchos recursos y soluciones ante cualquier situación. Vamos a ir trabajando semana a semana nuestra identidad y cada partido en concreto. Tenemos las bases y espero conseguir que la plantilla rinda al nivel que sabemos que puede dar. La competencia entre jugadores va a subir ese nivel, estoy seguro», expone.

Nos falta firmar un portero, pero el resto queda abierto a lo que pueda aparecer en el mercado».