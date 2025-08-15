La Cultural paga con una manita del Burgos CF la expulsión de Diallo y su inocencia defensiva

La Cultural Leonesa no pudo abrir con buen pie la temporada de su regreso a la Liga Hypermotion de Segunda División. Los de Raúl Llona cayeron por 5-1 en Burgos en un partido que se les puso muy cuesta arriba nada más empezar, cuando el árbitro decretó penalti y expulsión de Selu Diallo. Pese a la inferioridad numérica y llegar al descanso perdiendo por 3-0, durante muchos minutos del segundo tiempo los leoneses ofrecieron una notable mejoría, pero ya en la recta final dos nuevos goles burgaleses llevaron el marcador hasta un 5-1 que supone un excesivo castigo para el equipo leonés.

El primer jarro de agua fría para la numerosa adición leonesa desplazada al Plantío no tardó en llegar, ya que en su primera incursión en el área los locales sacaron un botín que les allanó el camino ya para el resto del encuentro. Curro Sánchez fue agarrado en su intento de alcanzar el balón por Selu Diallo y el colegiado vasco Jon Ander González decretó penalti y expulsión, al entender que el jugador visitante no tenía ninguna opción de jugar el balón. El propio Curro Sánchez fue el encargado de lanzar el penalti y convertirlo en el 1-0, con un disparo a la derecha de un Edgar Badía que se tiró a su izquierda.

Pese a la tempranera inferioridad, no tardó la Cultural en dar señales de peligro en ataque. Primero Thiago Ojeda con un potente trallazo que obligó al vuelo de Ander Cantero para desviar a córner, y después un latigazo del 'Pibe' Pastoriza que se marchó rozando el poste amenazaron con el empate. Entre ambas ocasiones leonesas tuvo también la suya para doblar la renta el Burgos en un remate de cabeza de David González que no encontró portería por bien poco.

El disparo que sí encontró el camino entre los tres palos hasta alojarse en la red fue el que se inventó Fer Niño en el minuto 18. El hombre punta del esquema de Luis Miguel Ramis recogió el balón fuera del área, se adentró en ella y, nada más pisarla, soltó un zurdazo cruzado a la altura justa y precisa para superar a Edgar Badia y colarse en la portería leonesa cerca de la escuadra.

El 2-0 durmió un poco un duelo hasta entonces trepidante, con el Burgos cómodamente asentado por la ventaja y la superioridad numérica y la Cultural tratando de capear el temporal con la entrada de Bicho en el puesto del 'Pibe' Pastoriza. Fue tras la pausa de hidratación cuando ambos equipos volvieron a animarse en ataque. Un remate de Curro Sánchez en la culminación de una buena combinación burgalesa no tomó la dirección correcta para inquietar a Badía, y en la réplica por parte de los de Raúl Llona el disparo de Luis Chacón se marchó fuera por poco.

Pero pese al intercambio de ocasiones la iniciativa en el juego era totalmente del Burgos, que lo refrendó con un tercer gol antes del descanso. El balón cruzó el área visitante dos veces de lado a lado antes que Arroyo sirviera un centro medido que encontró a Curro Sánchez libre de marca en la frontal del área pequeña, donde con todo a favor cabeceó para alojar el balón en la red de Edgar Badía casi tan a placer como lo había hecho en el lanzamiento del penalti.

Con el 3-0 se llegó al descanso, a cuya vuelta a punto estuvo de repetirse el guion del primer tiempo. No se había cumplido el primer minuto cuando una caída de Iñigo Córdoba en el área leonesa fue reclamada como penalti por parte burgalesa, esta vez sin que el árbitro lo señalara.

A los cinco minutos de la reanudación recortó distancias la Cultural Leonesa, en una acción en la que Tresaco se internó en el área, buscó ponérsela en el segundo palo a Paraschiv y Aitor Córdoba, en su intento de despejar el balón, lo tocó con infortunio para mandarlo al interior de su portería.

Lejos de ser una acción aislada, el 3-1 resultó el revulsivo moral que permitió a los de Raúl Llona cambiar de cara en el segundo tiempo. Creyeron en sus posibilidades y pasaron a llevar la iniciativa en el juego, minimizando hasta casi no notarse su inferioridad de efectivos.

Sin embargo, los mejores minutos de los leoneses no se tradujeron en ocasiones de gol que hicieran rondar la incertidumbre en El Plantío, y el Burgos acabó por aumentar su renta con otros dos goles cuando dio un paso adelante y volvió a pisar el área contraria. En el minuto 70 una acción con doble remate dentro del área se quedó cerca del gol, y tres más tarde un derribo de Víctor García a Florian Miguel significó el segundo penalti de la noche para los de Ramis. Ya sin Curro sobre el campo, David González fue el encargado de ejecutarlo y convertirlo en el 4-1 con un lanzamiento por el centro de la portería que Edgar Badía intentó sin éxito sacar con el pie.

Ver que su mejoría en el juego ya no se traducía en la diferencia en el marcador hizo mella en el ánimo de la Cultural, y el Burgos lo aprovechó para redondear su fiesta con el quinto gol, labrado a medias por dos jugadores salidos del banquillo. Iván Chapela condujo la jugada y la puso camino del gol, para que apareciera el recién incorporado Mateo Mejía y, ante la duda de si el balón entraba o no, resolviera empujando al fondo de las mallas el 5-1 que los locales todavía trataron de ampliar con una ocasión final de Florian Miguel que se marchó fuera por muy poco.

Tras este estreno liguero que, pese a lo feo del resultado, deja brotes a los que agarrarse por parte leonesa, la Cultural pone ya la mirada en el siguiente partido, el primero de la temporada en la Liga Hypermotion en el Reino de León. Será ante el Almería el domingo 24 de agosto, a las 19.30 horas si no hay cambio de planes en cuanto al horario, como sí sucedió para este duelo autonómico al Burgos.