Cinco fichajes para atajar el mal inicio

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, afirmó tras encajar un doloroso 5-1 frente al Burgos CF en el estreno de la Liga en Segunda División con múltiples errores en defensa: «Nos servirá para aprender que estamos en una categoría en la que los errores te penalizan mucho, y de lo que se trata es de no cometerlos. Esa primera acción de partido es la prueba de lo que se cuece en esta liga. La mejor lección que sacamos del partido es que los errores se pagan». Después, dio paso a la esperanza y subrayó que jugar con uno menos durante prácticamente todo el encuentro se paga: «No estoy del todo descontento de lo que ofreció el equipo a partir de ahí. Fuimos solidarios y trabajamos bien, con más o menos acierto. Jugar en inferioridad nos condicionó".

La dirección deportiva, que encabeza Manzanera, además del cuerpo técnico con Llona al frente piensa en fichajes. Hasta cinco quedan por llegar: dos laterales, dos extremos y alguna perla ofensiva. El lateral izquierdo Iván Martos (Manresa, 1997), sin equipo tras salir del Eldense, está en el punto de mira culturalista para reforzar la línea defensiva.

Pese al mal arranque, hay que tener en cuenta que sucedió lo mismo en el primer partido de la Cultural en su anterior etapa en Segunda División, que se saldó como en la actual temporada con una derrota en el debut, pero después dio paso a una buena racha de resultados para el equipo, entonces dirigido por Rubén de la Barrera.

Los leoneses, que volvían en la temporada 2017-2018 a la categoría de plata después de 43 años ausentes, cedían en la primera jornada a domicilio ante otro de los ascendidos, La Hoya Lorca, al que habían superado en la eliminatoria por el título de campeón de Segunda División B.

La Cultural comenzó esa campaña cayendo por 2-0 con tantos de Eugeni Valderrama y Carlos Martínez, ante un rival que, finalmente como les ocurriría a los culturalistas, acabaría volviendo a la categoría de bronce, aunque en su caso para después acabar desapareciendo de inmediato.

Después del tropiezo inicial en tierras murcianas, la Cultural encadenó dos victorias consecutivas, ante el Osasuna (2-1) y frente al Sevilla Atlético (1-2), además de vencer en la Copa del Rey al Alcorcón (2-4) y continuar con un empate en el duelo autonómico ante el Real Valladolid (4-4) y un nuevo triunfo en el Reino de León ante la SD Huesca (3-2) que ponía al equipo leonés en puestos de ascenso.

A partir de entonces la trayectoria empeoraría con la eliminación copera ante el Real Valladolid (0-4), la derrota ante el Rayo Vallecano (3-1) y dos empates consecutivos ante el Almería (0-0) y en Reus (1-1), antes de caer con el Sporting de Gijón (0-2).

Ahora, el calendario se le complica a la Cultu recibiendo al Almería, visitando al Sporting y midiéndose en el Reino al Leganés.

Tresaco: «En la segunda parte pensé en el 3-2»



El equipo leonés mejoró en la segunda parte en El Palntío. Hasta el punto de que el extremo de la Cultural Rafa Tresaco reconoce que, a pesar de quedarse con un jugador menos ante el Burgos CF en el minuto 1 tras la expulsión de Selu Diallo e ir al descanso con un marcador de 3-0, vio al equipo en la segunda mitad con capacidad para haber reducido el marcador. «Me quedo con el tramo en el que, para mí, tuve la sensación y pensé que era posible que hiciéramos el 3-2», comenta el jugador oscense, protagonista en el único tanto del encuentro para los leoneses ya que, tras una jugada individual su envío al área fue desviada hacia su propia portería por el defensor local Aitor Córdoba, aunque posteriormente el equipo burgalés completara su victoria con un amplio marcador de 5-1.



Tresaco, que sostiene no haber sufrido antes en su carrera una contingencia similar de quedarse en inferioridad durante tanto tiempo y ya con el marcador en contra tras el tanto de pena máxima de Curro Sánchez manifiesta que el vestuario culturalista se encontraba «dolido, porque había mucha ilusión por haber podido debutar en Segunda División de otra manera, pero el partido quedó muy pronto condicionado», expresa.



A pesar del mal arranque de campeonato, el exjugador del Zamora CF alude a todo lo que aún queda por delante «porque es muy largo y queda muchísimo», negando que a algunos jugadores, debutantes en la categoría, pudiera haberles pesado la responsabilidad o la presión.



La Cultural retorna a los entrenamientos. Va a trabajar a conciencia para sellar la primera victoria de la temporada. Su rival, la UD Almería, el domigo a las 19.30 horas en el Reino de León. El último precedente fue en Copa del Rey, con 1-2 para la UD Almería (4 de diciembre de 2024).​