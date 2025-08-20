La Cultural negocia el fichaje de Saúl García

Saúl García Cabrero (Vioño de Piélagos - Cantabria-, 1994) no entra en los planes del entrenador José Alberto López esta temporada en el Real Racing de Santander. Así lo ha dejado muy claro en los partidos amistosos de pretemporada racinguistas, en los que ha jugado fuera de su posición natural. De esta manera, la Cultural ya negocia con su representante la llegada del lateral izquierdo al Reino de León, en la que sólo Juan Larios ocupa esta demarcación en el equipo culturalista.

Saúl García se mueve en la posición de lateral izquierdo, pero también puede actuar de defensa central, como lo ha hecho durante la pretemporada en las filas del Racing. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, pero tiene a Jorge Salinas y Mario García como primeros espadas en su demarcación y ni siquiera dispuso de minutos en el estreno liguero contra el Castellón (3-1). Por este motivo, la Cultural por medio de su director deportivo, José Manzanera, agiliza su contratación para reforzar la defensa.