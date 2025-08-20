Lío a la vista: 5 jugadores de la Cultural en el filial

La Cultural decide cursar la ficha del defensa central cedido por el Elche, Matía Barzic, en el Júpiter Leonés, con lo que el número de futbolistas del primer equipo inscritos en el filial ya son cinco. Los otros cuatro jugadores son el portero Arnau Rafús, el lateral izquierdo Juan Larios, además de los mediocentros Selu Diallo y Thiago Ojeda. El objetivo de la Cultural con esta decisión es la de tener más disponibilidad económica y así contar con el mayor límite salarial posible para la contratación de los últimos cinco o seis refuerzos, que van a ser los que marquen la diferencia en el equipo culturalista, con el afán de completar una plantilla de garantías para salvar la categoría de Segunda División.

En el fútbol profesional español, tanto en Primera como en Segunda División, existe una controversia sobre la inscripción de jugadores claramente profesionales del primer equipo en sus filiales, especialmente en casos donde se considera que se busca evitar las normas de fichajes o límites salariales impuestas por la Liga de Fútbol Profesional. Se acusa a algunos clubes de utilizar la inscripción en el filial como una forma de «fichar» jugadores jóvenes, incluso si su intención es que jueguen principalmente en el primer equipo, lo cual podría ser considerado un fraude de ley.

De momento, la Cultural tiene a cinco jugadores inscritos en el Júpiter y deberá estar muy atenta con cometer errores de alineaciones indebidas. El CSD tiene la última palabra.