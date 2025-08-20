Xabi Alonso deja acorralado a Rodrygo al no darle juego en la puesta de largo del Madrid

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

La cara de Rodrygo cuando Xabi Alonso dio entrada a Gonzalo como relevo de Vinicius en la recta final del encuentro disputado el martes ante Osasuna fue un auténtico poema: cabeza gacha, mirada perdida al tendido y un profundo desaliento en el alma. Corría el minuto 78 de partido y el brasileño se llevaba su tercera decepción del día. La primera llegó cuando supo el once elegido por el nuevo estratega del Real Madrid para encarar el estreno liguero y comprobó que el flanco derecho del ataque lo ocupaba Brahim. La segunda, cuando a Franco Mastantuono le ordenaron quitarse el peto de calentamiento para irrumpir por primera vez sobre el césped del Santiago Bernabéu vestido de corto. La aparición del delantero madrileño fue la gota que colmó el vaso. El mensaje estaba claro: a día de hoy, el '11' del Real Madrid viaja en el vagón de cola dentro los planes del nuevo jefe que hay en Chamartín.

"No ocurre nada. El Mundial de Clubes fue un contexto diferente por la competición que era. Es tan solo un partido, lo otro lo podemos dejar atrás. Lo que cuenta es esta temporada y por supuesto que cuento con Rodrygo. Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de tres meses tiene esos minutos ya te podré responder con más certeza. Han sido circunstancias del partido y decisiones mías", trató de atajar Xabi Alonso cuando le preguntaron por la nueva suplencia del paulista. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos.

Rodrygo solo ha sido titular una vez a las órdenes del preparador vasco: el 18 de junio, cuando formó de inicio ante el Al Hilal en el duelo que supuso el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso, que le había descrito como un jugador «espectacular» durante su presentación como nuevo timonel de los blancos, pero de momento es el gran sacrificado.

