Aplazado el Memorial Manolo Gloria de Benavides que debía disputarse el sábado 23

El Memorial Manolo Gloria que tendría que disputarse el sábado en Benavides de Órbigo y el II Gran Premio Villamañín este viernes tendrán que hacerlo en otras fechas.

En consonancia con la situación actual sobre las alertas por incendios forestales y debido a necesidades operativas se anunciaba este jueves que los componentes de la Guardia Civil de Tráfico inicialmente designados para el acompañamiento de las pruebas deportivas y otras actividades recreativas previstas y hasta que la situación de alerta cambie a estado normalizado, no se prestará el servicio de acompañamiento previsto.

En el escrito enviado a los organizadores también se les informa que en caso de celebrarse será la organización el responsable de la seguridad del evento, debiendo disponer del personal y medios necesarios para garantizar la misma.

Situación que ha llevado a estos a posponer la disputa de ambas carreras para próximas fechas.