Ciclismo

Aplazado el Memorial Manolo Gloria de Benavides que debía disputarse el sábado 23

Tampoco podrá hacerlo el Gran Premio de Villamanín de este viernes debido a la imposibilidad de contar con la Guardia Civil de Tráfico a causa de la situació de alerta por los incendios

El Memorial Manolo Gloria tendrá que disputarse en otra fecha.

Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

El Memorial Manolo Gloria que tendría que disputarse el sábado en Benavides de Órbigo y el II Gran Premio Villamañín este viernes tendrán que hacerlo en otras fechas.

En consonancia con la situación actual sobre las alertas por incendios forestales y debido a necesidades operativas se anunciaba este jueves que los componentes de la Guardia Civil de Tráfico inicialmente designados para el acompañamiento de las pruebas deportivas y otras actividades recreativas previstas y hasta que la situación de alerta cambie a estado normalizado, no se prestará el servicio de acompañamiento previsto. 

En el escrito enviado a los organizadores también se les informa que en caso de celebrarse será la organización el responsable de la seguridad del evento, debiendo disponer del personal y medios necesarios para garantizar la misma.

Situación que ha llevado a estos a posponer la disputa de ambas carreras para próximas fechas.

