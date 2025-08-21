El Ademar se prueba en La Bañeza

La Bañeza volverá a disfrutar del major balonmano, y de sus protagonistas en esta ocasión, el Abanca Ademar y el Frigoríficos Morrazo de Cangas. Será el sábado 23 en un encuentro amistoso que este jueves era presentado oficialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El partido tendrá como escenario el Polideportivo Municipal a las 19.00 horas.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto y el presidente del Abanca Ademar, Cayetano Franco acompañado de otros representantes del club (Javier Buján y Óscar Santa Marta).

El alcalde, Javier Carrera, expresó su satisfacción por acoger de nuevo un evento deportivo de esta magnitud, agradeciendo al club su confianza en la ciudad. Subrayó que, tras las difíciles circunstancias vividas recientemente a consecuencia de los incendios, este encuentro representa una oportunidad para disfrutar de un ambiente deportivo en torno a valores como el esfuerzo, la entrega y el sacrificio, que siempre caracterizan al equipo ademarista.

El concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto, destacó que esta es la cuarta ocasión en la que el Ademar se presenta en La Bañeza, y en esta edición lo hará frente al Cangas, dentro del marco de la Liga Asobal. Prieto animó a la ciudadanía a acudir al Polideportivo.

El presidente del Abanca Ademar, Cayetano Franco, quiso agradecer la colaboración del Ayuntamiento en la organización de este tipo de iniciativas, que sirven de antesala al inicio de la competición oficial. Señaló que el equipo mantiene una sólida base respecto a la temporada pasada, con dos nuevas incorporaciones, lo que refuerza la confianza en lograr mejores resultados en la campaña que comienza.

La entrada es de 5 euros, mientras que para los menores de 14 años es gratis. Con esta los asistentes participarán en el sorteo de dos camisetas del Ademar.