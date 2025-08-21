El Atlético Astorga gana 2-1 al Lugo B en su partido de puesta a punto

El Atlético Astorga selló con triunfo su tercer test de pretemporada. Tras el empate frente al Atlético Bembibre (1-1) y la victoria ante La Bañeza (3-0), los de José Luis Lago se medían al Lugo B en La Eragudina. Con más días de rodaje los maragatos mostraron una imagen más afinada y eso los llevó a apuntarse la victoria por 2-1 con goles de Ayub a los 25 minutos y Cervero a los 90.

VICTORIA DEL ATLÉTICO MANSILLÉS

El Atlético Mansillés se impuso a una selección de jugadores franceses por 6-1. Anotaron Jairo (2), Jorge (2), Gagik y Celada.