FÚTBOL. Cervero y Ayub, los goleadores maragatos

El Atlético Astorga gana 2-1 al Lugo B en su partido de puesta a punto

Once inicial del Atlético Astorga que se midió al Lugo B.AT. ASTORGA

Miguel Ángel Tranca
León

El Atlético Astorga selló con triunfo su tercer test de pretemporada. Tras el empate frente al Atlético Bembibre (1-1) y la victoria ante La Bañeza (3-0), los de José Luis Lago se medían al Lugo B en La Eragudina. Con más días de rodaje los maragatos mostraron una imagen más afinada y eso los llevó a apuntarse la victoria por 2-1 con goles de Ayub a los 25 minutos y Cervero a los 90.

VICTORIA DEL ATLÉTICO MANSILLÉS

El Atlético Mansillés se impuso a una selección de jugadores franceses por 6-1. Anotaron Jairo (2), Jorge (2), Gagik y Celada.

