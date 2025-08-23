Priscila Martínez, invicta, refuerza su liderato en la categoría de ligeros

Publicado por ÁLVARO QUIÑONES Crémenes Creado: Actualizado:

Crémenes albergó una nueva entrega de la Liga de Verano de lucha leonesa. Y lo hizo con buena parte de los líderes cumpliendo con el guion. Pero también con alguna sorpresa.

En la categoría femenina y en ligeros Priscila, líder invicta, lograba imponerse de nuevo en un corro al superar a Isabel Justel en la final.

Por lo que respecta a la categoría de medios, Luzma Carcedo encontró su mejor versión y superaba a Beatriz Riaño en la final. Y en el último peso del corro, el de pesados, con tan solo tres participantes, Edili García y Lucía López superaban sus combates ante Paola y en el decisivo entre ellas sería esta vez Lucía quien se hacía con la victoria.

En la general en ligeros, Priscila siendo invicta tiene al alcance el título al igual que Edili en pesados. Por lo que respecta a medios Luzma se sitúa segunda con Bea con una gran ventaja aunque en nada definitiva.

En cuanto a la categoría masculina, en ligeros con Sergio López líder cayendo en la previa se apretaba la clasificación. Carlos Mondelo se llevaba el corro y se pone a ocho puntos del primer clasificado. Florian, segundo del corro, se sitúa por su parte a nueve puntos de Mondelo.

En cuanto al peso medio José Luis García superaba en la semifinal con la ayuda del VAR donde se iba a encontrar con David Riaño quien no tuvo piedad y se llevaba el triunfo sin caídas en contra.

SEMIPESADOS

En la categoría de semipesados el combate estrella entre primero y segundo de la general se daba de nuevo en la final para terminar con victoria de Adrián Rodríguez sobre Rodrigo Fuentes.

En el último peso de la tarde la final sería entre los dos primeros clasificados de la general e iba a terminar con más emoción que lucha, pues tan solo hubo una suelta por parte de Abel Cabero que al acabar el tiempo le daba el triunfo a Pedro Alvarado.

Hoy, nueva entrega de la Liga de Verano de lucha leonesa en Matallana de Torío a partir de las 17.30 horas.

Tras la disputa del corro de Crémenes las clasificaciones dejan a ligeros apretado aunque en los demás pesos cogen distancia los líderes. David Riaño es el que más ventaja tiene y aunque en semipesados se imponía Adrián, Rodrigo no se aleja mucho en cuento a puntos de él.