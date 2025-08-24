La Cultural se estrena sin gol y con derrota en su Reino ante la UD Almería

La Cultural cayó derrotada en su Reino de León frente a la UD Almería por 0-1, con un gol de Leo Baptistao en el minuto 57 del encuentro que supone dos partidos perdidos en sendos choques disputados hasta la fecha, aunque la Cultural en esta oportunidad se mostró muy centrada en los 105 minutos por los que se prolongó el compromiso deportivo, tras las prolongaciones añadidas por el colegiado murciano. Los de Llona lo intentaron hasta el final y a punto estuvo Rodri Suárez de empatar el estreno en caso de no mediar la cara del cancerbero visitante Andrés Fernández. Nuevo traspié y la Cultural se mantiene compartiendo ser colista de la clasificación con el Granada que es último y aquellos equipos que todavía no han puntuado en las dos jornadas disputadas.

La Cultural no anduvo temerosa desde el arranque del partido de su estreno en el Reino de León, de vuelta al fútbol profesional en la categoría de plata del fútbol profesional. Raúl Llona optó por los cambios para acometer el segundo partido de Liga. Rodri Suárez y Matía Barzic formaron el centro de la defensa, junto a Fornos como lateral derecho y haciendo las veces de tercer central, además de la presencia de Collado en el extremo en detrimento de Pibe. El equipo leonés debutó en casa frente a la potente UD Almería con el estadio lleno y con el club centrado en cerrar los fichajes de los laterales Iván Calero del Zaragoza y Saúl García del Racing de Santander. Fue el estreno como local de la Cultural en la vuelta a Segunda División.

Con un dominio de la UD Almería, que se quedó con la posesión del balón, el cuadro leonés lo intentó con un juego pleno de intensidad en cada una de sus líneas. Además la línea defensiva se mostró siempre muy segura en los primeros 45 minutos. Incluso se atrevió a construir varias contras con mucho peligro, sobre todo la que culminó Luis Chacón con un remate que mereció el gol, tras asistencia de Diego Collado. Un ambicioso equipo local salió dispuesto a mantener muy arriba sus líneas para intentar entorpecer las acciones de un rival que se encontraba incómodo hasta que poco a poco se fue desperazando y encontrando su juego combinativo. El peligro no llegaba a ninguna de las dos porterías salvo una cesión de Barzic a pase atrás de Arribas o una falta lanzada sobre el portal de Badía sin encontrar portería en el primer intento, ni en el segundo de Lopy.

La Cultural se protegió con orden aunque su juego ofensivo careció de la necesaria precisión, abusando en exceso de los balones largos y dejando inédito al guardameta visitante.

Tuvo que ser en un saque de banda del que surgiera un contragolpe fulgurante llevado por Collado, que encontró en banda a Paraschiv, cuyo centro raso acabó en las botas de Luis Chacón, que, con todo a su favor, remató desviado, dando paso a un buen final de primera parte leonés.

Ya en el segundo acto, el equipo culturalista salió de principio con más capacidad en el juego asociado, en el que Bicho y Thiago Ojeda buscaron la punta de ataque con Paraschiv, que no se mostró acertado en los pocos balones que le llegaron. Tras un inicio de esta segunda mitad sin dominador claro, la primera llegada verdaderamente peligrosa del equipo almeriense obtuvo premio, con un gran centro lateral de Álex Muñoz, mal defendido por parte local, que encontró la cabeza de Leo Baptistao para colocar el balón en una escuadra fuera del alcance de Badía, aunque instantes después el delantero brasileño abandonó conmocionado el terreno de juego.

De inmediato respondió Raúl Llona con un triple cambio en busca de refrescar su equipo, aunque pronto le llegó un contratiempo con la lesión del debutante Matía Barzic, lo que obligó a improvisar un central con el centrocampista Nico Toca.

Lo intentaron los culturalistas y tuvieron el empate en un remate de Collado al que respondió con acierto Andrés Fernández, con una Cultural lanzada pero sin acierto, como en un remate de Rodri Suárez con todo a favor que lo sacó la cara del guardameta visitante Andrés Fernández.

También el Almería pudo sentenciar con una acción individual de Soko disparó demasiado cruzado. Y ya en los últimos compases de la larga prolongación de diez minutos Nico Melamed se plantó ante Badía, pero se entretuvo demasiado. Final, con derrota culturalista y sobre todo falta de gol y sin apenas ocasiones para anotar.